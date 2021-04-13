Mart ayında, Rus hükümeti Lübnan’daki Hizbullah parlamento grubu başkanı Muhammed Raad’ı üç gün boyunca ağırladı. Raad’a « Allah’ın Partisi »nin iletişim sorumlusu Ömer el-Musavi ve uluslararası ilişkiler uzmanı Ahmed Melli eşlik etti.

Rusya Hizbullah’ı artık Lübnan Direnişinin bir örgütü olarak değil, Suriye, Irak ve Yemen’de var olan ulusötesi bir siyasi parti olarak görüyor. Bu bakış açısı, Hizbullah’ın silahlı kanadını gayri meşrulaştırmayı umut eden Batı’nın görüşüyle örtüşüyor.

Ama tam tersine Kremlin, Partiye Moskova’da bir daimi temsilcilik açmasını teklif etti. Böylelikle Rusya sadece siyasi kanatla değil, aynı zamanda ve her şeyden önce askeri kanatla da diyalog kurma niyetini ortaya koydu.

Moskova’nın daha önce Hizbullah ile hiçbir bağlantısı olmamıştı. Rusya, Lübnan İç Savaşı sırasında diplomatlarından dördünün kaçırılması ve korkunç misilleme önlemlerinin ardından Şii savaşçılarla tüm ilişkisini kesmişti. Suriye savaşı sırasında Lübnan Direnişini keşfeden ve takdir eden Rusya Savunma Bakanlığı, onu birkaç kez akademilerinde konuşma yapmaya davet etti.

Rusya, Prens Talal Arsan’ın Demokrat Partisi’ne ve Hizbullah’a dayanarak Lübnan’a kademeli olarak yerleşmektedir. Türkiye’nin geri çekilmesi karşılığında Hizbullah’ın da Suriye’den geri çekilmesini ABD ile müzakere edebilir.