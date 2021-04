Profesör Tim Hayward’ın (Edinburgh Üniversitesi Just World Enstitüsü müdürü) Working Group in Syria, Propaganda and Media’ya (Suriye, Propaganda ve Medya Çalışma Grubu) karşı bir istikrarsızlaştırma operasyonu düzenlendi [1].

Operasyon, Suriye Arap Cumhuriyeti ve liderlerinin suçlamak için kurulan bir dernek olan Commission for International Justice and Accountability - CİJA (Uluslararası Adalet ve Hesap Verebilirlik Komisyonu) tarafından yürütüldü. Bu kuruluş Almanya, Kanada, Danimarka, Amerika Birleşik Devletleri, Norveç, Hollanda, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği tarafından 50 milyon dolarlık bir fonla finanse edildi.

İcra kurulu başkanı William Wiley’in (fotoğrafta) aynı adreste yerleşik bulunan Tsamota hukuk bürosunun da olduğu ortaya çıktı. Şirketi, şirketlere cezai kovuşturmadan kaçınmaları konusunda önerilerde bulunurken, derneği cezai kovuşturmaların düzenlenmesi yönünde faaliyet yürütmektedir. Tsamota, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık hesabına çalışmış ve Panama Belgelerinde adı geçmektedir.

William Wiley’in Irak’ta CİA analisti olarak görev yaptığı belirtiliyor.

CİJA, Working Group on Syria, Propaganda and Media üyesi Profesör Paul McKeigue ile sahte bir kimlikle temas kurdu. Onu itibarsızlaştırmak üzere yayması için kendisine yanlış bilgi verdi, ancak operasyon başarısız oldu.

Geçen yıl Avrupa Birliği’nin Dolandırıcılıkla Mücadele Bürosu (OLAF), CİJA’nın « sahte belge ve sahte fatura düzenlemek ve yasadışı kazanç sağlamaktan » Birleşik Krallık, Hollanda ve Belçika’da yargılanması çağrısında bulundu [2].

Bununla birlikte, CİJA’nın Suriye’yi hedef alan çalışması, söz konusu meblağlara rağmen çok da ciddi görünmüyor. Yine 2020’de Almanya, « Beşar rejimine » adına işkence yapmakla suçlanan Enver Raslan’ı yargıladı. CİJA, Raslan’ın yönetim içindeki konumunu ortaya koyan belgeler iletmişti. Ancak ne var ki söz konusu kişinin muhalefet üyesi olduğu ve cihatçılarla birlikte çalıştığı anlaşıldı.