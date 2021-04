Uma operação de desestabilização foi montada contra o Working Group on Syria, Propaganda and Media (Grupo de Trabalho sobre a Síria, a Propaganda e os Média) do Professor Tim Hayward (director do Just World Institute, da Universidade de Edimburgo) [1].

Ela foi levada a cabo pela Commission for International Justice and Accountability - CIJA (Comissão para a Justiça Internacional e a Responsabilização); uma associação criada para ditar a culpabilidade da República Árabe Síria e dos seus dirigentes. Esta associação foi financiada, no montante de US $ 50 milhões de dólares, pela Alemanha, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Noruega, Holanda, Reino Unido e União Europeia.

Verifica-se que o seu principal dirigente, William Wiley (foto), era também o do escritório de advocacia Tsamota, domiciliado no mesmo endereço. A sua empresa especializou-se no aconselhamento a empresas para não serem alvo de processos jurídicos, enquanto a sua associação se dedica à organização de queixas jurídicas. A Tsamota trabalhou para os Estados Unidos e o Reino Unido, e está incluída no escândalo dos Panama Papers.

Diz-se que William Wiley terá sido um analista da CIA no Iraque.

A CIJA empreendeu contacto, sob falsa identidade, com o Professor Paul McKeigue, membro do Working Group on Syria, Propaganda and Media. Ela transmitiu-lhe falsas informações a fim de que ele as retransmitisse e assim ela o pudesse desacreditar. No entanto, a operação falhou.

No ano passado, o Gabinete de Luta Anti-fraudes da União Europeia (OLAF) pediu que a CIJA fosse processada no Reino Unido, nos Países Baixos e na Bélgica por «apresentação de falsos documentos, falsa facturação e lucros ilegais» [2].

Além disso, o trabalho da CIJA contra a Síria não parece muito sério, apesar das somas gastas. Também em 2020, a Alemanha julgou Anwar Raslan, acusado de ser um torcionário do «regime de Bashar». A CIJA tinha difundido documentos denunciando a sua posição no seio da administração síria. Azar! Veio a verificar-se que o homem era um membro da Oposição e trabalhava com os jiadistas.