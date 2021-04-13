Сегодня Государственный секретарь Энтони Блинкен встретился в Брюсселе с Министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Госсекретарь Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России.

Госсекретарь выразил обеспокоенность преднамеренными действиями России по эскалации напряженности в отношениях с Украиной, в том числе посредством её агрессивной риторики и дезинформации, участившихся нарушений режима прекращения огня и передвижения войск в оккупированном Крыму и вблизи границ Украины.

Госсекретарь Блинкен и Министр Кулеба обсудили важность продвижения верховенства закона и экономических реформ для укрепления институтов Украины, поддержки усилий по борьбе с коррупцией и содействия её устремлениям к евроатлантической интеграции.