Во вторник (13 апреля 2021 г.) Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, прибывшего в штаб-квартиру НАТО на заседание Комиссии НАТО–Украина, посвященное обстановке в области безопасности в Украине и вокруг нее. «Значительное наращивание Россией военной мощи является необоснованным, необъяснимым и вызывает глубокую озабоченность», – сказал Генеральный секретарь.

Он призвал Россию немедленно положить конец наращиванию военной мощи, прекратить провокации и начать немедленную деэскалацию. Генеральный секретарь также подтвердил неизменную поддержку НАТО суверенитета и территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что НАТО продолжит оказывать Украине значительную политическую и практическую поддержку.