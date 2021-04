Le président Joseph R. Biden, Jr. s’est entretenu aujourd’hui avec le président russe Vladimir Poutine.

Ils ont discuté d’un certain nombre de questions régionales et mondiales, y compris l’intention des États-Unis et de la Russie de poursuivre un dialogue de stabilité stratégique sur une gamme de maîtrise des armements et de nouvelles questions de sécurité, en s’appuyant sur la prorogation du nouveau traité START.

Le président Biden a également indiqué clairement que les États-Unis agiraient fermement pour défendre leurs intérêts nationaux en réponse aux actions de la Russie, telles que les cyber-intrusions et l’ingérence électorale.

Le Président Biden a souligné l’attachement indéfectible des États-Unis à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Le Président a fait part de nos inquiétudes face à l’intensification soudaine de l’armée russe en Crimée occupée et aux frontières de l’Ukraine, et a appelé la Russie à désamorcer les tensions.

Le président Biden a réaffirmé son objectif de construire une relation stable et prévisible avec la Russie conforme aux intérêts américains et a proposé une réunion au sommet dans un pays tiers dans les mois à venir pour discuter de l’ensemble des problèmes auxquels les États-Unis et la Russie sont confrontés.