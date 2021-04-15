Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya, Yunanistan’da büyük bir askeri tatbikat başlatırken, bir haftadır Ukrayna ve Karadeniz’e askeri güç sevk ediyor [1].

Pentagon, Defender-Europe 21 tatbikatları kapsamında iki muhribini USS Roosevelt ve USS Donald Cook’u Karadeniz’e sevk ettiğini duyururken, beş adet C-130J Hercules nakliye uçağı Stuttgart’tan Kiev’e ulaştı. Moskova ayrıca Mariupol yakınlarında bir NATO nişancılık eğitim merkezinin kurulmasını da kınadı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington’un bölgede ne yapmaya çalıştığını anlamadığını söyledi.

Rus ordusu, bu tehdide bir düzine savaş gemisini Hazar Denizi’nden Karadeniz’e taşıyarak karşılık verdi.

Öte yandan NATO üyesi olan Türkiye, Boğaz’a seçenek olacak kanal projesinin yapımına hız verdi. Bu kanal, savaş gemilerinin boğazlardan geçişini düzenleyen Montrö Sözleşmesi’nin aşılmasına imkan verecek.