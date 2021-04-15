Tıbbi araştırmaları oldukça yüksek düzeyde olan Küba, beş farklı Kovid aşısı geliştiriyor. Aşıların birçoğu faz 3 testi sürecinde.

Bunlardan biri olan Abdala, 48.000 gönüllüye aşılandı. Bir diğeri, Soberana 02’nin ikinci dozu 42.000 gönüllüye aşılandı. Bu aşıların her biri üç ayrı doz içermektedir. Testler, gerçekte aşılanan gruplarla aynı büyüklükteki kontrol grupları ile gerçekleştirilir.

Pan Amerikan Sağlık Örgütü’ne (PAHO) göre Küba’nın kullandığı teknikler çok klasik ve güvenli. Küba, daha önce örneğin hepatit B’ye karşı aşılar icat etti ve üretti. Her şey, Kovid aşılarının testlerinin başarıyla sonuçlanacağını gösteriyor.

Venezüella bu aşıları kendi topraklarında üretmeyi planlıyor. Jamaika ve Surinam’ın ise bunları ithal etmesi bekleniyor. Küba, testlerin sonunu beklemeden, daha şimdiden çeşitli aşılardan 300.000 adet doz üretti. Ada, 2021’in sonuna kadar tüm nüfusunu aşılamayı planlıyor.