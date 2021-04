Le secrétaire d’État Antony J. Blinken a rencontré ses homologues de France, d’Allemagne, d’Italie et du Royaume-Uni aujourd’hui à Bruxelles, en Belgique.

Ils ont réaffirmé leur soutien à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine et ont salué la retenue de l’Ukraine face aux provocations russes, notamment au renforcement de sa présence militaire, à sa rhétorique incendiaire et à la multiplication des attaques sur la ligne de contact.

Ils ont souligné la nécessité pour la Russie de désamorcer immédiatement les tensions avec l’Ukraine.

Ils ont également parlé d’autres priorités et défis communs, notamment de l’Afghanistan, l’Iran et du Yémen.