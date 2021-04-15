Сегодня мы объявили о мерах, направленных на привлечение Правительства России к ответственности за взлом компьютерных сетей компании SolarWinds, сообщения о вознаграждениях за уничтожение американских военнослужащих в Афганистане и попытки вмешательства в выборы в США 2020 года.

В ходе контактов с российскими властями мы поделились нашей обеспокоенностью по поводу их действий и проинформировали их о шагах, которые мы предпринимаем в ответ. Президент США подписывает новый Административный указ по России, который расширит сферу действия наших полномочий по вводу санкций. В соответствии с этим новым Административным указом Министерство финансов США издает директиву, запрещающую американским финансовым учреждениям проводить операции на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций, выпущенных после 14 июня 2021 года. Этот Административный указ также предоставляет Правительству США полномочия для расширения санкций по суверенному долгу в отношении России по мере необходимости.

Государственный департамент США также высылает из страны 10 должностных лиц Посольства России в США. Кроме того, Министерство финансов США объявляет о введении санкций против юридических и физических лиц, причастных к вмешательству в выборы, а также в отношении компаний, поддерживающих вредоносную деятельность российских спецслужб, ответственных за взлом компьютерных сетей SolarWinds и другие недавние киберинциденты. Эти санкции будут способствовать сокращению российских ресурсов, доступных для осуществления аналогичной вредоносной деятельности.

Кроме того, 2 марта США вместе с партнерами и союзниками ответили на попытку России отравить Алексея Навального с помощью химического оружия и его последующий арест и тюремное заключение. Мы по-прежнему обеспокоены состоянием здоровья Навального и обращением с ним в тюрьме и призываем к его безоговорочному освобождению.

Эти действия направлены на привлечение России к ответственности за её безрассудные действия. Мы будем решительно реагировать на действия России, которые наносят вред нам или нашим союзникам и партнерам. Там, где это возможно, Соединенные Штаты также будут искать возможности для сотрудничества с Россией с целью построения более стабильных и предсказуемых отношений, соответствующих интересам США.

Кроме того, Государственный департамент предпринимает шаги по укреплению партнерских отношений в области кибербезопасности на международном уровне, в том числе путем проведения нового учебного курса с партнерами по политическим и техническим аспектам публичного возложения ответственности за киберинциденты и поддержки тренингов по ответственному поведению государств в киберпространстве.