Em Erbil, capital da região do Curdistão iraquiano, os escritórios da Mossad israelita (israelense-br), depois uma base militar dos EUA e por fim uma outra base militar, turca desta vez, foram sucessivamente atacadas, em 13, 14 e 15 de Abril de 2021.

Pela primeira vez, estes ataques não foram realizados com mísseis de superfície, mas com drones.

A imprensa local relaciona o primeiro ataque com os confrontos israelo-iranianos e os dois últimos ataques com um grupo desconhecido chamado «Os Guardiões do Sangue» (Awliyaa al-Dam). A imprensa iraniana, essa, atribui os três ataques ao grupo de resistência xiita Saraya Olia al-Da.

O Governo regional curdo desmentiu que existam instalações israelitas na sua província e afirmou, portanto, que o anúncio do ataque era uma notícia falsa.

A família Barzani, no Poder desde a Operação «Tempestade do Deserto» (1991), criou a região do Curdistão iraquiano utilizando a zona de exclusão aérea instaurada pelos Anglo-Saxões contra o Presidente Saddam Hussein. Progressivamente, esta pequena fortaleza tornou-se uma colónia israelita.