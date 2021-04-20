Джо Байден всегда был «человеком Пентагона».

Вооружённые силы США

1. Англосаксы всегда считали русских заклятыми врагами. Их презирали и, начиная с Оттона Великого (Х век), считали рабами, о чём свидетельствует их название (slave по-английски означает одновременно славянин и раб). В ХХ веке они боролись против СССР, якобы потому, что это была коммунистическая страна, а теперь неизвестно почему выступают против России.

2. Вторым врагом, которого они создали, начав «войну без конца», стали народы Среднего Востока, где они систематически уничтожают государственные структуры независимо от того, союзники они или противники, чтобы втолкнуть эти народы в «каменный век» и присвоить себе природные богатства этого региона (стратегия Рамсфельда-Цебровски).

3. Третьим врагом стал Китай, экономическое развитие которого представляет угрозу для их мирового лидерства. Кроме войны, они другого выбора не видят. Так, по крайней мере, считают их политологи, используя термин «ловушка Фукидида» с намёком на войну, которую Спарта объявила Афинам, испугавшись их возвышения [1].

4. Иран и Северная Корея отстоят далеко от трёх первых.

Промежуточная стратегия национальной безопасности Джо Байдена [2] или Годовая оценка рисков [3] спецслужб США упоминают их при каждом удобном случае.

Однако вести войну на три фронта крайне сложно, поэтому Пентагон старается выстроить приоритеты. Свой отчёт он представит в июне. А вот комиссия, которой эта работа поручена, держится в тайне. Неизвестно, кто входит в её состав. Но не дожидаясь выводов, администрация Байдена обрушивается на Россию.

Будь вы независимы или полностью подчинены «Американской империи» - все должны прекратить заставлять себя не замечать очевидного. У Соединённых Штатов нет иных целей, кроме как уничтожить русскую цивилизацию, государственные структуры арабов, а со временем и китайскую экономику. К легитимной защите народа США это не имеет никакого отношения.

Иначе нельзя объяснить, зачем Соединённые Штаты тратят астрономические суммы на свои вооружённые силы вне всякой связи с бюджетами тех, кого они считают своими «друзьями» или своими «врагами». По данным Международного института стратегических исследований со штаб-квартирой в Лондоне, военный бюджет США превышает сумму пятнадцати военных бюджетов других наиболее вооружённых стран [4].

Военные бюджеты 15 главных государств (в миллиардах долларов США) Источник: Международный институт стратегических исследований.

Причины противостояния с Россией

Соединённые Штаты обеспокоены восстановлением России. Пережив резкое падение продолжительности жизни в период с 1988 по 1994 г.г. (5 лет по меньшей мере), она в России восстановилась, а затем даже превзошла уровень советского периода (на 12 лет больше), хотя средняя продолжительность здоровой жизни остаётся самой меньшей в Европе. Её экономика диверсифицируется, особенно это касается сельского хозяйства, но остаётся зависимой от экспорта энергоносителей. Армия обновляется, приобретя значительный опыт в Сирии, а военно-промышленный комплекс обогнал Пентагон.

Строительство газопровода Северный поток-2 может освободить Европу от зависимости от американской нефти. А воссоединение Крыма с Россией, и тем более с Донбассом, наносит, по крайней мере частично, удар по зависимости Украины от Американской империи (Крым и Донбасс чужды западной цивилизации). Наконец, военное присутствие России в Сирии тормозит проект политического уничтожения народов этого региона.

«Когда хотят утопить свою собаку, её объявляют бешеной»

Начало открытой вражде было положено президентом Байденом, назвавшем российского президента убийцей. Никогда две державы не обменивались подобными оскорблениями. Такого не было даже в эпоху Гулага. Путин ответил на это вежливо и предложил обсудить этот вопрос публично, в чём ему было отказано.

Соединённые Штаты дальше своего носа видеть не хотят. Они не считают себя ответственными за свои дела. Они думают, что злые русские сосредоточили вдоль границ с Украиной более 100 000 человек и готовы в неё вторгнуться, как СССР вторгался в Польшу, Венгрию и Чехословакию. Но ведь это был СССР, а не Россия, и это был не план Путина, а Брежнева, а Леонид Брежнев не был русским, он был украинец.

А русские не страдают провалами памяти. Они помнят, что американские варвары после 11 сентября 2001 г. вывели мир из равновесия. И что сразу после этого президент Буш заявил о выходе из договора по ПРО. И что Соединённые Штаты включили в НАТО все бывшие страны Варшавского договора и республики СССР в нарушение обещаний, данных при развале СССР. Эта политика была закреплена Бухарестской декларацией 2008 г. [5].

Особенность Украины известна всем: население на западе страны привержено западным ценностям, а на востоке – русским. На протяжении пятнадцати лет страна политически заморожена до такой степени, что Вашингтону удалось организовать псевдо-революцию и привести к власти своих ставленников, в данном случае неонацистов [6]. Москва быстро отреагировала, так что Крым заявил о своей независимости и присоединился к России, а в отношении Донбасса воздержалась. Но всем жителям этого региона, для которых он является единственной надеждой, стали выдавать российские паспорта.

Администрация Байдена

Президент Байден известен тем, что, будучи сенатором, он представлял проекты законов, разработанных в угоду Пентагону. Став президентом, он окружает себя неоконсерваторами. Не будем вдаваться в подробности: неоконсерваторы – это троцкисты, услугами которых пользовался президент-республиканец Рональд Рейган. С тех пор они всегда были при власти, исключая период при президенте-джексоновце Дональде Трампе, когда они были на стороне Демократической партии.

Во время цветной революции на Майдане (2013- 14 г.) Джо Байден, в ту пору вице-президент США, стал на сторону неонацистов, являвшихся членами натовской сети stay-behind [7].Он руководит операциями с помощью одной из помощников госсекретаря Виктории Нуланд, муж которой Роберт Каган является одним из основателей фонда «Проект для нового американского века» (Project for a New American Century). А президент Байден решает сделать её помощницей нового госсекретаря. Она опирается на Джеффри Пайетта, бывшего в то время послом США на Украине, а теперь занимающего пост посла в Греции. Что касается нового госсекретаря Энтони Блинкена, он в одном лице и судья, и истец, поскольку по матери он украинец. Хотя он воспитывался в Париже вторым мужем свой матери адвокатом Самюэлем Пизаром (советник президента Кеннеди), он привержен идеям неоконсерваторов.

Подготовка противостояния с Россией

В середине марта 2021 г. Соединённые штаты вместе со своими партнёрами по НАТО организуют учения Defender-Europe 21. Они продолжатся вплоть до июня. Речь идёт о возобновлении масштабных учений Defender-Europe 20, которые были приостановлены из-за эпидемии Covid-19. Это гигантские переброски людей и техники с целью подготовки к столкновению с Россией. В Греции в присутствии посла Джеффри Пайетта во время учений будет отрабатываться нанесение ударов ядерными бомбами.

25 марта украинский президент Владимир Зеленский обнародовал новую Стратегию национальной безопасности Украины [8], ровно три недели спустя после того, как президент Джо Байден опубликовал стратегию Соединённых Штатов.

В ответ на действия НАТО Россия проводит учения на своей западной границе, включая границу с Украиной. Также она направила дополнительные силы в Крым и в Приднестровье.

1 апреля министр Обороны США в телефонном разговоре со своим украинским коллегой затронул вопрос о возможном усилении напряжённости с Россией [9]. Президент Владимир Зеленский выступил после этого с заявлением, в котором заверил, что он следит за российскими манёврами, которые, скорее всего, являются провокационными [10].

2 апреля Соединённое Королевство совместно с Украиной организовало встречу министров Обороны и Иностранных дел под руководством британского министра Бена Уоллеса [11] (он проявлял активное участие в Нагорно-Карабахском конфликте [12]).

2 апреля президент Джо Байден заверяет по телефону своего украинского коллегу, что он окажет ему поддержку в борьбе против России. Согласно Atlantic Council, он, в частности, заявил о своём решении предоставить ему сто боевых самолётов (F-15, F-16 и E-2C), которые в настоящее время базируются на авиабазе Девис-Монтен [13].

Встреча президента Зеленского и Генерального директора концерна «Укроборонпром» в Катаре 5 апреля 2021 г.

5 апреля президент Зеленский отправляется с визитом в Катар. Официально речь идёт о развитии торговых отношений. Катар является главным поставщиком вооружений для джихадистов, и по нашей информации был затронут вопрос о финансировании боевиков. В составе делегации был Генеральный директор концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев. Это он по заказу Катара поставлял оружие ДАИШ [14].

6 апреля Литва, в состав которой в прошлом входила западная часть Украины, осведомилась о военной ситуации на Украине [15].

Президент Зеленский на встрече 7 апреля 2021 г. с председателем Военного комитета НАТО.

6 и 7 апреля британский генерал сэр Стюарт Пич во время визита на Украину обсудил вопросы, касающиеся проведения реформ, необходимых для вступления Украины в НАТО [16].

9 апреля, согласно конвенции Монтрё, Пентагон информировал Турцию о проходе военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.

После переговоров с шейхом Катара Тамином о поставке оружия и ценах, 10 апреля 2021 г. президент Зелинский обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросы по оказанию помощи людьми.

10 апреля в Стамбуле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял своего украинского коллегу Владимира Зеленского в рамках консультаций между двумя странами [17]. Ввиду того, что переговоры с Катаром ничем не закончились, Турция, как член НАТО, сразу приступила к набору джихадистов в Сирии для направления их в качестве боевиков на украинский Донбасс. А в украинский порт Мариуполь, где дислоцируется Международная исламская бригада [18], созданная президентом Эрдоганом совместно с его бывшим украинским коллегой из верных Вашингтону татар, направлены турецкие военные советники.

Российская Федерация, как и следовало ожидать, сосредоточила свои войска на украинской границе. Её партнёры по ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) задали ей ряд вопросов, связанных с перемещениями войск. Однако российская сторона ответила на них весьма уклончиво, хотя Венский документ 1999 г. обязывает членов ОБСЕ предоставлять друг другу информацию о передвижениях войск и военной техники. Но все знают, что русские действуют не так, как европейцы, они сообщают своему народу и своим партнёрам о проводимых операциях только тогда, когда они уже завершены.

Двумя днями позже Большая семёрка выразила беспокойство в связи с перемещениями российских войск, не упомянув при этом о перемещениях войск НАТО и Турции. Она приветствовала сдержанность Украины и требовала от России «положить конец своим провокациям» [19].

13 апреля после встречи министров иностранных дел стран НАТО и Украины в большую игру вступили США. Всех союзников, среди которых нет желающих умирать из-за того, что украинцы не могут между собой договориться и мирно развестись, они призвали оказать поддержку Киеву и осудить «эскалацию» России [20]. Госсекретарь Энтони Блинкен провёл долгую беседу со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой [21]. Казалось, война не за горами.

Но неожиданно президент Джо Байден разряжает атмосферу, позвонив своему российскому коллеге Владимиру Путину. Он предлагает ему встречу в верхах, хотя ранее он пренебрежительно отверг предложение о публичных дебатах после того, как назвал российского президента убийцей [22]. После этого война казалась неизбежной.

14 апреля Энтони Блинкен призвал своих главных союзников (Германия, Франция, Италия и Соединённое Королевство) мобилизовать свои силы [23].

Президент Байден 15 апреля 2021 г. проясняет свою позицию в отношении России.

15 апреля президент Байден излагает свою точку зрения по конфликту и заявляет о высылке десяти российских дипломатов [24]. Он объявляет санкции против России, которую он обвиняет не только во вмешательстве в выборы с целью избрания на пост президента Дональда Трампа, но и в выплате вознаграждений за убийства американских военнослужащих в Афганистане и в кибератаке на федеральные информационные системы через программы SolarWinds.

Как и следовало ожидать, Россия высылает столько же американских дипломатов [25]. Кроме того, она подстроила ловушку украинскому дипломату, который был пойман на месте преступления с документами с грифом «секретно» в руках.

Действуя в том же духе, президент Владимир Зеленский встретился со своими коллегами президентом Эммануэлем Макроном и германским канцлером Ангелой Меркель. Выразив сожаление по поводу российской эскалации и оказав моральную поддержку территориальной целостности Украины, оба собеседника уклонились от чётких ответов в отношении продолжения событий на Украине. То есть, если Соединённые Штаты и Россия намерены встретиться и вступить в переговоры, то умирать за Украину пока рановато.