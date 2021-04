15 Nisan’da, Başkan Joe Biden anlaşmazlığa ilişkin bakış açısını ortaya koydu ve on Rus diplomatını sınır dışı etti [ 25 ]. Sadece Başkan Donald Trump’ı seçmek için hile yapmakla değil, aynı zamanda Afganistan’daki ABD askerlerinin suikastına ikramiye ödemekle ve hatta SolarWinds’ın bir yazılımı aracılığıyla federal bilgisayar sistemlerine saldırı düzenlemekle de suçladığı Rusya’ya karşı yaptırım uygulama kararı aldı.

Maidan’ın renkli « devrimi » sırasında (2013-14), o zaman başkan yardımcısı olan Joe Biden, NATO’nun stay-behind ağlarının ajanları olan neo-Nazilerin yanında yer aldı [ 7 ]. O zamanki Dışişleri Bakan yardımcılarından Victoria Nuland (kocası Robert Kagan, Cumhuriyetçi George W. Bush’un bağış toplama organı olan Project for a New American Century ’nin kurucusudur) ile operasyonları yönetti. Başkan Biden, onu yeni dışişleri bakan yardımcısı yapmaya karar verdi. Bugün Atina’da (Yunanistan) görev yapan, ABD o zamanki Kiev Büyükelçisi Geoffrey Pyatt’a güveniyordu. Başkan Biden’in yeni Dışişleri Bakanı Antony Blinken’e gelince, anne tarafından Ukrayna kökenli olduğu için bu konuda hem yargıç, hem de taraftır. Paris’te annesinin ikinci kocası avukat Samuel Pisar (Başkan Kennedy’nin danışmanı) tarafından büyütülmesine rağmen, yeni muhafazakar düşüncelere de sahipti.

Başkan Biden, senatörken Pentagon tarafından hazırlanan yasa tasarlarını Senato’ya sunmasıyla tanınıyordu. Başkan olunca çevresine yeni muhafazakar kişilikleri topladı. Bunu ısrarla tekrarlamayı sürdüreceğiz: Yeni muhafazakarlar, Cumhuriyetçi Başkan Ronald Reagan tarafından işe alınan Troçkist militanlardı. O zamandan beri, Jacksoncu Başkan Donald Trump parantezi haricinde, Cumhuriyetçi Parti’den Demokrat Parti’ye geçerek ve bunun tersimi yapmalarının yan sıra, her zaman iktidarda kaldılar.

Ukrayna’nın özgünlüğünü herkes bilir: Batısında Batı kültürü, Doğusunda Rus kültürü hakimdir. Washington sahte bir devrim düzenleyene ve kuklalarını neo-Nazileri iktidara getirene kadar, ülke on beş yıl boyunca siyaseten donmuştu [ 6 ]. Moskova, Kırım’ın bağımsızlığını ilan etmesi ve Rusya Federasyonu’na katılmasına yetecek kadar hızlı tepki gösterdi, ancak Donbass konusunda tereddüt etti. O zamandan beri, tek umudu olduğu Ukrayna’nın bu bölgesinin tüm sakinlerine Rus pasaportu dağıttı.

Birleşik Devletler’in ordularına neden astronomik tutarlar harcadığını açıklamanın başka bir yolu yoktur. Bunun, « dost » ya da « düşman » olarak nitelediği ülkelerin bütçeleriyle alakası yoktur. Londra’daki İnstitute for Strategic Studies ’e göre, ABD’nin askeri bütçesi en azından en iyi silahlanmış on beş devletin bütçesine eşittir [ 4 ].

