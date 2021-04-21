Başkan Biden, ABD düzenli ordu birliklerinin Afganistan’dan çekildiğini resmen duyurdu. Oysa Ortadoğu’daki ABD Kuvvetleri Komutanı (CentCom) General Kenneth McKenzie, Genelkurmay Başkanı Mark Milley ve Afganistan’daki NATO kuvvetlerine komuta eden Austin Miller, askerlerin çekilmemesi gerektiğini savunmuşlardı.

US Army, Afgan uyuşturucusunun ihracatı üzerinde tekele sahiptir.

Görünüşe göre Gİ’lar ayrılmadan önce iki ABD askeri üssünü genişletiyor. Bu üslere, bazıları sahada zaten mevcut olan paralı askerlerin yerleştirileceği belirtiliyor. Dolayısıyla 2.500 askerin, yaklaşık 20.000 ABD paralı askeriyle değiştirilmesi bekleniyor.

Afganistan’dan tahliye edilen askerler büyük olasılıkla evlerine dönmeyecek ama Suriye’ye nakledilecekler. Pentagon’un Kürt paralı askerleri (« Suriye Demokratik Güçleri » - SDG) onları karşılamak üzere bir uçak pistini genişletiyor.

Afganistan’daki ABD askeri varlığı, kurdukları kukla hükümet tarafından onaylandı. Suriye’de işler daha da net: uluslararası hukuka göre gayrimeşru olan bir askeri işgal söz konusu.

Biden yönetimi, Başkan Bush ve Obama’nın « sonsuz savaş »ını sürdürüyor.