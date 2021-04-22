Tüm devletler gibi, Bolivarcı Venezüella Cumhuriyeti de petrolü dahil olmak üzere ihraç ettiği malları sigortalamak amacıyla yabancı bankalara teminat yatırdı.

Bu amaçla İngiltere Merkez Bankası’na birkaç milyar dolar yatırdı. Ancak 2019’un başlarında, hem ihracat zorlukları, hem de artan gıda ihtiyaçları nedeniyle bazı varlıklarını tasfiye etmeye karar verdiğinde, İngiltere Merkez Bankası bunları kendisine iade etmeyi reddetti.

Bunu Birleşmiş Milletler’de, Dünya çapında heyecan uyandıran diplomatik bir mücadele ve Birleşik Krallık’ta bir hukuk savaşı izledi. Bu sırada, ilk aşamada, İngiliz mahkemeleri, Kraliyetin artık Venezüella hükümetini değil, muhaliflerinden biri olan Juan Guaidó’yu tanıdığına işaret ederek bu el koyma kararını savundu. Sonuç olarak Londra Temyiz Mahkemesi bu kararı bozdu ve paranın Venezüella’ya iade edilmesini emretti.

Yeni yayınlanan bir kitapta (The World for Sale), Bloomberg haber ajansının enerji servisi sorumlusu Javier Blas, Sör Alan Duncan’ın (o dönem Avrupa ve Amerika işlerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı) kendisine İngiltere Bankası Başkanı Mark Carney’e Venezüella’nın talebini reddetmesi yönünde baskı yaptığını söylediğini ortaya koymaktadır.

Wikileaks, daha önce Sör Alan Duncan’ın Libya’daki tutumunu ifşa etmişti. Duncan, 2011 savaşı sırasında, akaryakıt ihracatçılarına Libya Arap Cemahiriyesi’ni tedarik etmeyi bırakmaları ve bunun yerine Bingazi’deki ayrılıkçılara satış yapmaları için baskı yapmıştı.