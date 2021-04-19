Имею честь решительно заявить о том, что наше правительство глубоко встревожено необоснованными заявлениями, сделанными Постоянным предста-вителем Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций вчера в ходе закрытого заседания Совета Безопасности. В этой связи уступчивость и не-конструктивная роль Управления по координации гуманитарных вопросов и осо-бенно его упорное стремление внедряться в области, выходящие за рамки его мандата, достойны сожаления и неприемлемы.

Давайте для начала проясним факты. Кризис в регионе Тыграй в Эфиопии разразился исключительно потому, что клика Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ), которую на протяжении десятилетий поддерживали и поощряли определенные державы, совершила массированное упреждающее нападение на все контингенты всего Северного командования Эфиопии. Цель этого «блицкри-га» заключалась в нейтрализации крупнейшего контингента армии Эфиопии, конфискации его оружия (80 процентов от общего арсенала Сил обороны), захва-те власти в Эфиопии с помощью насилия и последующем вторжении в Эритрею. Ранее в том же месяце на своем заседании Центральный комитет НФОТ одобрил этот беспрецедентный акт мятежа и серьезной региональной дестабилизации.

Кроме того, это ничем не спровоцированное нападение НФОТ произошло в критически важные месяцы сбора урожая в регионе Тыграй. Время, которое было выбрано для нападения, говорит о бессердечии НФОТ, особенно в свете того факта, что 1,6 миллиона бедных земледельцев в Тыграе зависят — с 2009 года — от гуманитарной помощи в рамках глобальной сети социальной защиты.

В заявлениях Управления по координации гуманитарных вопросов и посла Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций эти факты замал-чиваются. Вместо этого мы услышали ложные обвинения в «использовании сек-суального насилия и голода в качестве оружия». Мы просто потрясены попытка-ми возложить вину на тех, кто был вынужден прибегнуть к законным мерам са-мообороны, которые другие страны использовали бы при аналогичных обстоя-тельствах. Обвинения в изнасилованиях и других преступлениях, выдвигаемые против эритрейских военнослужащих, не только возмутительны, но и являются злобными выпадами против культуры и истории нашего народа.

Какой бы ни была вина ушедшей в небытие клики НФОТ, ни в чем не по-винное гражданское население региона Тыграй никоим образом не должно при-носиться в жертву. Ему необходимо оказать гуманитарную помощь. В этом со-стоят срочные задачи настоящего момента.

Кроме того, сейчас, когда грозившая региону опасность в целом устранена, Эритрея и Эфиопия договорились — на самом высоком уровне — приступить к выводу эритрейских сил при одновременной передислокации эфиопских контин-гентов вдоль международной границы. Пользуясь возможностью, Эритрея благо-дарит те государства — члены Совета Безопасности, которые и в данном случае настаивали на соблюдении установленных норм.

Буду весьма признательна за распространение настоящего письма в каче-стве документа Совета Безопасности.