Eğitim Bakanı Miguel Cardona (fotoğraf) « 1619 Project »in okullarda öğretimini ödüllendirmek için burslar vermeye başladı.

New York Times’ın aynı adlı ekleri tarafından yalınlaştırılan «1619 Project », Amerika Birleşik Devletleri’nin 1619’da köleliğin tesis edilmesi projesiyle kurulduğunu temin ediyor.

Bugüne kadar, ya Hacı Babalar tarafından –thanksgiving sırasında kutlanan– 1620’de ya da Bağımsızlık Günü’nde kutlanan 1776’da Bağımsızlık ilanı sırasında kurulduğu düşünülüyordu. Aksine, « 1619 Project » ABD’nin kuruluşunu siyah kölelerin gelişine kadar götürür. Oysa bunlar İngilizler tarafından değil Portekizli « tüccarlar » tarafından « ithal edildi » ve geleceğin ABD topraklarında zaten beyaz İngiliz köleleri vardı.

Bugünkü Demokrat Parti ve Biden-Harris Yönetiminin doktrini tarihin bu tahrifatına dayanmaktadır. Okullardaki (kreş, ilkokul ve ortaokul) öğretimi, bunun yakında üniversitelerde de öğretiminin habercisidir.