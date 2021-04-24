İssue One’a göre, ABD’li on iki bağışçı 2009’dan bu yana ABD siyasetini finanse etmek için 3,4 milyar dolar harcadı. Dolayısıyla, ABD « demokrasisine » yatırılan toplam paranın on üçte birini ödediler.
Bu bağışçılar:
|Michael Bloomberg
|Bloomberg
|$1.4 billion
|Tom Steyer & Kat Taylor
|Farallon Capital LLC
|$653 million
|Sheldon & Miriam Adelson
|The Venetian Las Vegas Casino
|$523 million
|Richard & Elizabeth Uihlein
|Uline Shipping Supply
|$138 million
|Ken Griffin
|Citadel LLC
|$107 million
|Donald Sussman
|Paloma Capital LLC
|$98 million
|Jim & Marilyn Simons
|Renaissance Technologies LLC
|$93 million
|Fred Eychaner
|Newsweb Corporation
|$92 million
|Dustin Moskovitz &Cari Tuna
|$83 million
|Timothy & Patricia Mellon
|Pan Am Transport
|$70 million
|Joe & Marlene Ricketts
|TD Ameritrade
|$66 million
|Paul Singer
|Elliott Management
|$63 million
|Total
|$billion$3.4
Bunların 5/12’sinin finans, 2/12’sinin taşımacılık, 2/12’sinin medya sektöründe faaliyet gösterdiği, 1/12’sinin kumarhane işletmecisi olduğu, 1/12’sinin GAFA sayesinde ve sonuncusunun ise borsaları yöneterek servet kazandığını görüyoruz.
Osman Soysal