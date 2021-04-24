İssue One’a göre, ABD’li on iki bağışçı 2009’dan bu yana ABD siyasetini finanse etmek için 3,4 milyar dolar harcadı. Dolayısıyla, ABD « demokrasisine » yatırılan toplam paranın on üçte birini ödediler.

Bu bağışçılar:

Michael Bloomberg Bloomberg $1.4 billion Tom Steyer & Kat Taylor Farallon Capital LLC $653 million Sheldon & Miriam Adelson The Venetian Las Vegas Casino $523 million Richard & Elizabeth Uihlein Uline Shipping Supply $138 million Ken Griffin Citadel LLC $107 million Donald Sussman Paloma Capital LLC $98 million Jim & Marilyn Simons Renaissance Technologies LLC $93 million Fred Eychaner Newsweb Corporation $92 million Dustin Moskovitz &Cari Tuna Facebook $83 million Timothy & Patricia Mellon Pan Am Transport $70 million Joe & Marlene Ricketts TD Ameritrade $66 million Paul Singer Elliott Management $63 million Total $billion$3.4

Bunların 5/12’sinin finans, 2/12’sinin taşımacılık, 2/12’sinin medya sektöründe faaliyet gösterdiği, 1/12’sinin kumarhane işletmecisi olduğu, 1/12’sinin GAFA sayesinde ve sonuncusunun ise borsaları yöneterek servet kazandığını görüyoruz.