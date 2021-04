O Secretário de Educação, Miguel Cardona (foto), acaba de instituir bolsas destinadas a premiar o ensino do «Projeto 1619» nas escolas.

O «1619 Project», vulgarizado pelos suplementos homônimos do New York Times, garante que os Estados Unidos foram fundados em 1619 com o projeto de nele instaurar a escravidão (escravatura-pt).

Até ao momento, considerava-se que tinham sido fundados pelos Pais Peregrinos (Pilgrims Fathers-ndT) em 1620 —celebrado no Thanksgiving (Dia de Ação de Graças-ndT)—, ou durante a proclamação da Independência em 1776 —celebrada no Dia da Independência—. Pelo contrário, o «1619 Projet» faz recuar sua criação à chegada de escravos negros. Ora, estes eram «importados» por «mercadores» portugueses e não pelos Britânicos e já havia escravos ingleses brancos nos Estados Unidos.

A doutrina do Partido Democrata atual e da Administração Biden-Harris é baseada nessa falsificação histórica. Seu ensino nas escolas (creche, primário e secundário) anuncia sua próxima entrada nas universidades.