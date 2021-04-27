2017’de Venezüella Başsavcısı Luisa Ortega Díaz, Ulusal Kurucu Meclis’in toplanmasını kınadı, ardından Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu birçok Latin Amerikalı liderin ve diktatörün dahil olduğu Odebrecht skandalı kapsamında 35 milyon dolar almak ve ülkenin güçlü isimlerinden Diosdado Cabello’yu bir başka yolsuzluk işinde 100 milyon dolar nakit para almakla suçladı.

Eski bir Chavez taraftarı olan Luisa Ortega Díaz, Chavist milletvekili Germán Ferrer ile evli olduğundan müdahaleleri Venezüella’da ve yurtdışında geniş yankı uyandırdı. Chavez’ci rejimin yolsuzluğa saplandığı görüntüsüne inanılırlık kazandırdı.

Birçok maceradan sonra, Luisa Ortega Díaz ve Germán Ferrer ülkelerinden kaçtılar ve giderek daha yıkıcı ifşaatlarda bulunarak Latin Amerika’yı gezdiler.

Bu arada, 19 Nisan 2021’de Miami’de (Florida) vergi kaçırmaktan yargılanan işadamı Carlos Urbano Fermin, Venezüella’daki yasadışı işlerinden yargılanmamak için Başsavcı Luisa Ortega Díaz’a 1 milyon dolar ödediğini itiraf etti [1]..

Böylece, Luisa Ortega Díaz’ın ifadelerinin hiçbir şeye dayanmadığını, yalnızca polisin onu soruşturduğu sırada kendi ahlaksızlıklarını gizlemeyi amaçladığını söyleyen Maduro hükümetinin teorisi doğrulanmış oldu.

Yolsuzluk Latin Amerika devletlerini içeriden kemiriyor. Bununla birlikte, kendi kendini devlet başkanı ilan eden Başkan Juan Guaidó da dahil olmak üzere silahlı muhalefetin tüm liderlerinin teker teker yolsuzluğa bulaştıklarının ortaya çıktığını anımsatalım. Bu arada yolsuzluğa bulaştıkları kanıtlanan hükümette yer alan hiçbir yönetici görevde kalmadı.