Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi üyeleri, yeni bir tehditle ilgili bir kapalı oturuma davet edildi.

İki Savunma Bakan Yardımcısı Jennifer C. Walsh (Savunma Politikası) ve Griffin Decker (Araştırma), yanlışlıkla Kübalılara atfedilen « Havana Sendromu »nun, Amerika Birleşik Devletleri’nin sahip olmadığı yeni bir silahın neden olduğu bir yaralanma sonucunda oluştuğunu açıkladı.

Muhtemelen Rusya veya Çin tarafından yaratılan bu « yönlendirilmiş enerji » silahı, Latin Amerika ve genişletilmiş Orta Doğu’daki ABD birliklerine karşı daha önce kullanıldı. Silah, işitme ve denge sorunlarının yanı sıra şiddetli baş ağrılarına neden olmaktadır. Semptomlar birkaç ay sürebilir ve askerlerin refleks gösteremez hale getirebilir. Savunma Bakan yardımcılarına göre, dünya genelinde ABD personeline yönelik bu silahla artan sayıda saldırı gerçekleştirildiği gözlemlendi. Silah nedeniyle tüm ABD personeli büyük tehlike altndadır.

İlk saldırı 2017 yılında Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’nın Havana’daki büyükelçiliklerinde meydana geldi ve yol açtığı sendroma adını verdi.

Bununla birlikte, Pentagon yetkililerini yalanlayan CentCom yetkilisi General Frank McKenzie, genişletilmiş Orta Doğu’da bu tür silahla gerçekleştirilmiş bir saldırıdan habersiz olduğunu söyledi.