Саудовская Аравия, Бахрейн, Кипр и Объединённые Арабские Эмираты приняли участие в Форуме Братства, состоявшегося в Афинах 11 февраля 2021 г. Египет представлял на форуме Арабскую Лигу, а Франция – Европейский союз. Не замедлил к ним присоединился и Израиль.

Восток – дело тонкое, и его трудно понять. В нём много игроков, у них у всех своя логика, и они заключают новые альянсы и разрывают старые в зависимости от обстоятельств. Мы часто хотим вникнуть в политические процессы в этом регионе и определить, кто наши друзья, а кто наши враги. Но когда спустя несколько лет мы возвращаемся на старые места, ситуация радикально изменяется: наши бывшие друзья становятся нашими врагами, а некоторые из наших бывших друзей желают нам смерти.

Именно это происходит в настоящее время, но через несколько месяцев всё должно измениться.

1) Прежде всего следует учесть, что народы, жившие в пустынных районах, естественным путём организовывались в племена. А во главе каждого плени стоял вождь. Им чужда демократия, они привержены коммунитаризму. К таким народам относятся саудовские и йеменские племена и родственные последним иракские сунниты и курды, израильские и ливанские общины и, наконец, ливийские племена. Все эти народы, за исключением израильтян, стали главными жертвами военного проекта США: стратегии Рамсфельда-Цебровски по разрушению государственных структур. И они не осознали, что произошло в регионе, и что крепкие государственные структуры, которые их защищали, теперь приватизированы.

2) Вторая категория игроков движима только личным интересом. Это люди, которые думают только о том, как делать деньги, и они не испытывают к другим никакого сострадания. Они адаптируются к любой политической ситуации и всегда принимают сторону победителя. Это благодаря им в регионе устанавливалась власть империй разных мастей (сначала Османская империя, затем Английская и Французская и, наконец, США).

3) Третья категория игроков действует ради защиты нации. Эти люди такие же храбрые, как и племенные народы, но у них более широкие взгляды. Это благодаря им несколько тысячелетий назад были созданы первые города, а затем и первые государства. Первое государство было создано сирийцами, а теперь они отдают свои жизни за то, чтобы его сохранить.

На Западе часто думают, что эти люди отстаивают свои идеи - либерализм или коммунизм, арабское или исламское единство и т.д. Однако на деле это не так. Например, бывшие йеменские коммунисты почти все примкнули к Аль Каиде. Но главное в том, что этих людей считают неспособными подняться до европейского уровня. Всё как раз наоборот. Запад, который живёт в мире последние три четверти века, потерял контакт с простой реальностью. А ведь мир полон опасностей и, чтобы в нём выжить, мы нуждаемся в союзах. Мы примыкаем к какому-либо образованию (племя или нация) или входим в доверие к врагу, оставив своих друзей и родственников. Конечно, существуют идеологии, но они принимаются в расчёт только после того, как их позиционируют в отношении указанных выше категорий.

После окончания Второй мировой войны политический пейзаж Ближнего Востока формировался вокруг нескольких кризисов: изгнание со своих земель палестинцев (1948 г.), упадок английской и французской империй и приход вместо них США и СССР (Суэцкий кризис 1956 г.), установление контроля над нефтью Соединёнными Штатами (Буря в пустыне, 1991 г.), стратегия Рамсфельда-Цебровски (2001 г.) и, наконец, возвращение в регион России (2015 г.)

Все политические и военные события, включая иранскую революцию и «арабские вёсны» являются всего лишь сопутствующими факторами в этом процессе. Ни один из них не привёл к новым альянсам. Наоборот, все союзы только укреплялись, пытаясь одержать победу.

Президенту Дональду Трампу, единственной целью которого на Ближнем Востоке было прекращение «войны без конца» Рамсфельда-Цебровски, не хватило времени, чтобы довести свой проект до конца. Тем не менее, ему удалось добиться того, что Пентагон перестал использовать джихадистов в качестве послушных наёмников (хотя сегодня министерство Обороны США возвращается к старой практике). Но главное в том, что он перевернул шахматную доску, поставив под сомнение обоснованность палестинского вопроса.

В противоположность тому, как это может показаться с первого взгляда, речь шла не о благоприятствовании Израилю, а об актировании уроков прошлого: Палестинцы проиграли Израилю пять последних войн. В то же время они два раза пытались силой завоевать новые земли и расселиться на них (Иордания и Ливан). В итоге, они подписали с Израилем Ословское соглашение. Как можно при этом говорить о неотъемлемых правах, если они сами от них отказываются?

В арабском мире все разделяют эту точку зрения, хотя никто в этом не признаётся. Ни для кого не секрет, что великие державы, которые на словах защищали палестинское дело, ничего для этого не сделали. А президенту Трампу удалось добиться подписания «Соглашений Авраама» между ОАР, Бахрейном и Израилем. Вчерашние враги согласились жить в мире. Для Израиля пойти на эти соглашения было не легче, чем для его арабских партнёров. Они вынуждают Израиль перестать быть колониальной державой - наследницей Британской империи, а как все страны жить в согласии со своими соседями.

Указанные перемены, если они продолжатся, потребуют времени. Тем не менее, ОАР и Израиль, с одной стороны, а Саудовская Аравия и Иран – с другой, ставят перед собой другой вопрос: не должны ли они все готовиться к новой опасности – экспансионизму Турции и Катара?

Именно поэтому ОАЭ завязали альянс с Грецией и Кипром, а Саудовская Аравия и Иран вступили в закрытые переговоры. На предварительной встрече – «Форуме Братства» присутствовали Египет от Лиги арабских стран, и Франция от Европейского союза. Перегруппировка альянсов происходит почти незаметно, но она происходит.

А наиболее важным событием стал военный альянс Греции и Израиля с. ОАЭ и Саудовской Аравией. Суть договоров пока не обнародована, но известно, что израильские военные будут готовить для Египта военных лётчиков, что обойдётся последнему в 1, 65 миллиарда долларов, тогда как Греция поставит Саудовской Аравии зенитные комплексы Patriot, а Эмираты уступят Греции несколько ударных самолётов.

Отношения между Израилем и Эмиратами были оформлены официально после открытия так называемого израильского «представительства» при офисе ООН в Абу-Даби с посольскими полномочиями. А отношения между Израилем и Саудовской Аравией возобновились после закрытых переговоров 2014 -15 г.г.

Переговоры между Саудовской Аравией и Ираном в очередной раз свидетельствуют о том, что противостояние суннитов с шиитами является абсолютно искусственным. Вспомним, что 1992 г. обе страны как ни в чём не бывало вместе воевали под командованием США за мусульманскую Боснию-Герцеговину против православной Сербии.