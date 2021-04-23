Анджей Дуда, президент Польши

23 апреля в МИД России был вызван посол Польши в Москве К.Краевский, которому был выражен решительный протест по поводу необоснованного объявления троих сотрудников Посольства Российской Федерации в Республике Польша «persona non grata» под абсурдным предлогом выражения солидарности с Соединенными Штатами Америки, голословно утверждающими о причастности Российской Федерации к неким кибератакам на территории своей страны.

Это стало очередным подтверждением того, что Варшава сознательно реализует курс на дальнейшую деградацию и разрушение наших двусторонних отношений. Стараниями польских властей на протяжении последних лет контакты с Россией были фактически заморожены, развернута позорная война с советскими памятниками, осуществляются попытки торпедирования российских энергетических проектов, проводится широкомасштабная антироссийская информационная кампания, фальсифицируется история, бесконечно продлеваются антироссийские санкции Запада.

Сказано, что в качестве ответной меры на провокационные действия Польши по высылке российских дипломатов, исходя из принципа взаимности, Министерство объявило «persona non grata» пятерых сотрудников Посольства Республики Польша в Российской Федерации. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до исхода дня 15 мая 2021 года.