27 Nisan 2021’de Kongre’de herkes aynı soruyu soruyordu: John Kerry, Başkan Trump’ı zayıflatmak ve İran’la iyi ilişkileri sürdürmek için İranlılara askeri sırları açıkladı mı?

New York Times tarafından yayınlanan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’e ait ses kaydı, eski Dışişleri Bakanı John Kerry’nin kendisine İsrail’in Suriye’de Şii milislere yönelik eylemleri hakkında gizli bilgileri ifşa ettiği iddia ediliyor.

Bu kaydın gerçek dair hiçbir şüphe olmasa da, yorumlanması, Trump’ın başkanlığı sırasında iki adam arasındaki görüşmelerin kesin tarihlerinin belirlenmesini gerektiriyor.

Çok sayıda milletvekili, Kerry’nin gizli belgelere erişim hakkının elinden alınmasını istedi.

Bu arada Temsilci Andy Biggs (Cumhuriyetçi, Arizona), Başkan Biden’e mektup yazarak özel iklim elçisini görevden almasını istedi.