Medyalar siber saldırıları ele alırken, savaş alanını değil, sadece şu ya da bu saldırıyı tasvir etmektedirler. Suçlulara yönelik operasyonları, devletlerin başka devletlere karşı yürüttüğü operasyonlarla karıştırırlar. Ve ikinci durumda, sadece ülkelerine ve müttefiklerine yönelik saldırıları dikkate almakta, kendi kamplarından yapılan saldırılara asla aktarmaktadırlar.

Webster (ABD), Ruixing (Çin), Comodo Security Solutions (ABD) ve NTT Security (Japonya) verilerine dayanan bir araştırmaya göre, 2018 yılında bilgisayar saldırıları Amerika Birleşik Devletleri (% 27), Çin (% 10 ), Hollanda ve Fransa (her biri% 4) ve Almanya (% 3) kaynaklıydı. Bu rakamlar her türlü saldırının miktarını ifade etmektedir .

Rusya Ulusal Bilgisayar Olayları Merkezi NKTsKİ (FSB’nin üç yıl önce oluşturduğu bir bölüm) Müdür Yardımcısı Nikolay Muraşov’a göre 2020 yılı boyunca, sahibi devletler tarafından Rus devletine yurtdışından saldırmak amacıyla kullanılan 68.000 bilgisayar Kremlin’in talebi üzerine etkisiz hale getirildi. Bu arada yabancı devletlere saldırmak amacıyla kullanılan 9.000 Rus bilgisayarı da yabancı devletlerin talebiyle kullanım dışı bırakıldı. Bu sayılar yalnızca kriminal saldırılar için geçerlidir.