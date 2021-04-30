Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenilere duyduğu nefreti halkı arasında büyütmek için ülkesine bir ulusal müze kazandırdı. Müzenin açılışını şahsen 12 Nisan 2021’de yaptı.

Başkent Bakü’de bulunan büyük bir park söz konusudur. Çatışmalar sırasında imha edilen veya el konulan 300’den fazla Ermeni tankı ve topçu parçası burada sergileniyor.

Müze içerisinde, kafatasları olmasa da, son Dağlık Karabağ savaşı sırasında ölen Ermeni askerlerinin miğferlerinin bulunduğu bir çadırın [1] (fotoğraf) yanı sıra, Ermeni mahkumlara uygulanan hücrelerin ve işkencelerin canlandırıldığı bölümler yer almakta.

Ermeni askerlerini temsil eden mankenler, alt insan türlerini vurgulamak üzere hayvani yüzlerle donatılmıştır.

Bugün dünyada var olan tek ırkçı devlet müzesi söz konusudur.

Azeri zaferinin Türkiye ve Birleşik Krallık sayesinde kazanıldığını anımsatalım [2]. Yine aynı şekilde Azerbaycan’ın 2001 yılından beri Avrupa Konseyi üyesi olduğu da unutulmamalıdır (çünkü topraklarının bir kısmı Avrupa kıtasında yer almaktadır). Son olarak, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun ırkçı teorileri bir savaş kaynağı olarak kınadığı ve tüm üye devletleri bunlarla mücadele etmeye çağırdığı unutulmamalıdır.