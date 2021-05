Segundo a versão oficial, o Marechal Idriss Deby Itno foi assassinado no dia seguinte à sua reeleição para a presidência do Chade, em 20 de Abril de 2021. Ele teria sido morto por membros da Frente para a Alternância e a Concórdia no Chade (FACT).

Se esta versão estiver certa, ao mesmo tempo a França terá apoiado os mercenários FACT na Líbia, ao lado do Marechal Khalifa Haftar, e o Presidente Deby no Chade. Assim, os seus dois aliados ter-se-iam morto entre si.