A pergunta estava em todos os lábios no Congresso, em 27 de Abril de 2021: Para enfraquecer o Presidente Trump e manter boas relações com o Irã (Irão-pt), terá John Kerry revelado segredos militares aos Iranianos?

Uma gravação de áudio do Ministro das Relações Exteriores iraniano, Mohammad Javad Zarif, captada pelo New York Times, sugere que o antigo Secretário de Estado John Kerry teria revelado a este informações confidenciais sobre as ações de Israel na Síria contra as milícias xiitas.

Se a autenticidade dessa gravação está fora de dúvida, sua interpretação requer o estabelecimento das datas exatas das reuniões entre os dois homens durante a presidência de Trump.

Vários parlamentares solicitaram a retirada de sua autorização para consultar documentos classificados.

O deputado dos Representantes Andy Biggs (Republicano pelo Arizona), quanto a ele, escreveu ao Presidente Biden pedindo-lhe para o demitir de seu enviado especial para o Clima.