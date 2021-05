O governo chinês empreendeu uma vasta operação de tomada das rédeas do seu comércio em linha (“online”). Para ele, está fora de questão ver as empresas privadas dominá-lo fora de qualquer controle como no Ocidente.

Depois de ter duramente sancionado a empresa Alibaba (2,8 mil milhões de dólares de multa por práticas monopolistas) e seu fundador Jack Ma (desaparecido dos radares), o governo «aconselhou» aos outros 33 gigantes da rede (web) chineses a reinvestir uma parte considerável dos seus lucros na pesquisa e no desenvolvimento. Na China, este género de conselhos são ordens.

O Partido Comunista pretende, assim, conservar o poder do Povo e não ver alguns oligarcas contestá-lo.