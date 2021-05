In den USA wurde Sklaverei und Rassismus vor allem von den Demokraten gegen die Republikaner verteidigt. In den Programmen der Demokratischen Partei von 1840, 1844, 1848, 1852 und 1856 wird behauptet, dass die Abschaffung der Sklaverei das Glück des Volkes mindert und die Stabilität und Dauerhaftigkeit der Union gefährdet. Im Programm von 1856 heißt es, dass die Mitgliedstaaten der Union hauswirtschaftliche Sklaverei praktizieren und in ihre Verfassung aufnehmen dürfen. Das Programm von 1860 beschreibt die Bemühungen der Staaten, die für Sklaven-Abschaffung waren, die sich weigerten, die entflohenen Sklaven zu verhaften, als subversiv und revolutionär. Der 14. Zusatzartikel, der den freigelassenen Sklaven die volle Staatsbürgerschaft gewährt, wurde 1868 von 94% der Abgeordneten der Republikanischen Partei und 0% der Abgeordneten der Demokratischen Partei angenommen. Der 15. Zusatzartikel, welcher freigelassenen Sklaven das Wahlrecht einräumt, wurde 1870 von 100% der Abgeordneten der Republikanischen Partei und 0% der Abgeordneten der Demokratischen Partei angenommen. 1902 hat die Demokratische Partei in Virginia ein Gesetz verabschiedet, das das Wahlrecht für mehr als 90% der Afroamerikaner aufhob. Präsident Woodrow Wilson hat die Rassentrennung bei den Bundesangestellten eingeführt und die Präsenz eines Fotos auf jedem Arbeitsantrag zwingend vorgeschrieben. Der Nationalkonvent der Demokratischen Partei im Jahr 1924, im Madison Square Garden in New York, wurde wegen des Einflusses des Ku-Klux-Klans in der Partei als "Klan-Bake" bezeichnet.

Wir müssen zugeben, dass Menschen in unruhigen Zeiten wie der Zwischenkriegszeit oder in der, die wir heute erleben, ihren Trieben folgen, was auch immer ihre Ideen sind. Sie stehen oft in völligem Widerspruch zu sich selbst und merken es nicht.

So besetzte Frankreich am Ende des Ersten Weltkriegs das Kohlenrevier des Ruhrgebietes militärisch. Unter den Truppen befanden sich zwei Jahre lang Afrikaner aus Senegal und Madagaskar. Bald entwickelte sich eine Protestbewegung in Deutschland, Großbritannien, den USA und Kanada, um die Schande der Franzosen anzuprangern, die 20.000 Schwarze anstellten, um die deutschen Weißen zu beherrschen und ihre Frauen zu vergewaltigen. Diese rassistische Bewegung wurde von der wichtigsten antirassistischen Figur der Jahrhundertwende, E. D. Morel [ 1 ], angeführt und versammelte alle internationalen Frauenorganisationen bei großen Demonstrationen [ 2 ].

Erinnern wir uns daran, dass der Rassismus der 1930er-Jahre alle Attribute der Wissenschaft hatte. Er wurde an zahlreichen wissenschaftlichen Instituten erforscht und an Universitäten in den USA und Westeuropa gelehrt. Um die obere Rasse zu erhalten, hatten viele "moderne" Staaten vor dem Ersten Weltkrieg die Eheschließungen zwischen verschiedenen Rassen verboten.

In einem Bundesstaat, irgendwo in der Welt, hat das Ministerium für nationale Bildung beschlossen, in den Grund- und Sekundär-Schulen zu unterrichten, dass die Menschheit in getrennte Rassen unterteilt ist.

[1] E.D. Morel verurteilte die grausame Behandlung der Kongolesen durch den König der Belgier, Leopold II.

[4] inweis: Die demokratische Geschichtsschreibung hält Präsident Jackson für verantwortlich für den Völkermord an den Cherokee-Indianern auf der "Spur der Tränen". Das ist offensichtlich nicht, was der Cherokee Kevin Stitt denkt.