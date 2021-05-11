Главным приоритетом президента Джо Байдена является внедрение в США и во всём мире идеологии «Проекта 1619».

Есть на нашей планете страна, где министерство национального образования решило обучать детей в начальных и средних школах тому, что человечество делится на расы.

И хотя эти расы отличаются друг от друга, их можно спаривать, и они могут иметь потомство. Однако их потомки будут стерильны, как мулы, рождённые от спаривания осла с кобылой. На этом основании статистические службы в этом государстве учитывают белых и чёрных, а метисы не учитываются.

Между расами существует явная иерархия, и так как метисы, к сожалению, не стерильны, они автоматически причисляются к низшей расе. А высшую расу нужно защищать от «загрязнения».

Такой страной был в прошлом нацистский Рейх, а сегодня это Соединённые Штаты, которые возглавляет президент Джо Байден с министром образования Мигелем Кардоной.

Сегодня мы становимся свидетелями возрождения «научного расизма», вызвавшего Вторую мировую войну с её 70 миллионами погибших. Однако никто не сознаёт надвигающейся опасности, и многие думают, что американские демократы являют собой пример открытости для других.

Напомним, что расизм 30-х годов прошлого столетия имел все признаки научной теории. Он был предметом исследований во многих научных институтах и преподавался во многих университетах США и Западной Европы. Для защиты высшей расы во многих «современных» странах межрасовые браки ещё перед Первой мировой войной были запрещены.

Памятная медаль Карла Гётца (его причисляли к левым). На лицевой стороне изображена карикатура французского чернокожего солдата и выгравированы слова «Свобода, Равенство, Братство», а на обратной стороне связанная и изнасилованная немецкая женщина под французской каской. Эта откровенно расистская поделка распространялась некоторыми правыми организациями и почти всеми организациями левых сил Запада.

Расизм не является ни левым, ни правым

Считается, что расизм преимущественно поддерживался правыми националистами. Это абсолютно неправильно.

В конце Первой мировой войны Франция оккупировала угольные месторождения Рура. В течение двух лет в её войсках сражались африканцы из Сенегала и Мадагаскара. В Германии, Соединённом Королевстве, Соединённых Штатах и Канаде начало расти протестное движение против бесчинств французских военных, среди которых было 20 000 негров, глумившимися над белыми немцами и насиловавшими немецких женщин. Этим «расистским» движением руководил известный антирасист начала века Э. Д. Морель [1]. Во время крупных манифестаций в одних рядах с ними выступали международные женские организации [2].

Во Франции к этому движению примкнули даже социалисты, среди которых был внук Карла Маркса Жан Лонге, работавший журналистом в газете Юманите и впоследствии ставший руководителем Французской секции Рабочего интернационала (SFIO).

Надо иметь в виду, что в смутные периоды, каким был период между двумя мировыми войнами и какой мы переживаем в наши дни, люди движимы одними и теми же устремлениями, независимо от их убеждений. И часто они противоречат самим себе, хотя и не осознают этого.

Президент от демократов Вудро Вильсон (1913-1921г.) является основателем Содружества наций – предшественника ООН. Он поощрял расистскую организацию Ку-клус-клан в своей партии и ввёл расовую сегрегацию.

Рабство и расизм в Соединённых Штатах поддерживались демократами в противоположность республиканцам.

Программы Демократической партии 1840, 1844, 1848, 1852 и 1856 г. свидетельствуют о том, что аболиционизм мешает людям обрести счастье и подвергает опасности стабильность и незыблемость Союза.

В программе 1856 г. говорится о том, что все штаты по желанию могут допускать домашнее рабство и записывать это в свою Конституцию.

В программе 1860 г. штаты, которые отказываются арестовывать беглых рабов, должны признаваться подрывными и революционными.

За 14-ую поправку, которая предоставляет гражданство африканским рабам, голосовали 94% парламентариев от Республиканской партии. Ни один демократ за неё не голосовал.

15-ую поправку, предоставившую избирательное право африканским рабам, голосовали 100% парламентариев от Республиканской партии. Ни один демократ за неё не голосовал.

В 1902 г. Демократическая партия в Вирджинии проголосовала за принятие закона о лишении избирательного права более чем 90 % афроамериканцев.

Президент Вудро Вильсон ввёл расовую сегрегацию для федеральных служащих и сделал обязательным наличие фотографии на заявлении о приёме на работу.

Съезд Демократической партии, состоявшийся в 1924 г. в нью-йоркском Мэдисон-сквер-гарден, получил название Клан-Бейк из-за влияния в партии Ку-клус-клана.

По-настоящему перемены произошли только в 1964 г., когда благодаря усилиям семьи Кеннеди, президент Линдон Джонсон провёл через Конгресс Закон о гражданских правах. Но его принятие было делом непростым – демократы отказывались принимать этот закон на протяжении 75 дней.

«Проект 1619» - это операция газеты Нью-Йорк Таймс по переписыванию истории США.

«Проект 1619»

Администрация Байдена называет себя антирасистской, и никто в этом не сомневается. Но она является таковой подобно тому, какой была Демократическая партия в период 1840-1961 г. То есть только на словах, а не на деле.

Её решения по части образования направлены на продвижение идеологии «Проекта 1619». Согласно этой идеологии, США были образованы не в результате войны за независимость от Британской Короны, а двумя веками раньше, в 1619 г. в результате обращения негров в рабство.

«Проект 1619» отмечен серией дополнений, а начиная с 2019 г. ему посвящён ряд статей в Нью-Йорк Таймс. Газета перестала писать правду и превратилась в инструмент пропаганды пуританской идеологии. По её представлению, у индейцев существовало рабство, как и у европейцев. Однако испанцы освобождали беглых рабов-индейцев от рабства при условии, что они примут истинную веру – католицизм. В итоге, европейские колонии в Америке по-настоящему стали развиваться после 1619 г., когда из Анголы на нынешнюю территорию США стали доставлять чернокожих рабов. Война за независимость велась не против непомерных налогов Британской Короны, а за сохранение рабовладельческой системы. Именно поэтому Соединённые Штаты считаются расистскими. И каждый белый человек должен признать, что привилегии, которыми он пользуется, ему не положены, и он должен искупить преступления белого патриархата.

Эта идеология не подтверждается историей [3]. В ней рабство смешивается с расизмом (например, индейцы обращали своих врагов в рабство, но они, тем не менее, не были расистами). Так же не учитывается то, что первыми рабами были белые (а среди первых рабов в Северной Америке были англичане, осужденные по суду). В ней не признаётся освобождение колонистов от Англии. И наконец, это не американцы, а португальцы навязали колонистам рабство и ввели работорговлю. Наконец, эта идеология американо-центристская - она игнорирует рабство афроамериканцев и их кастрацию арабами на протяжении целого тысячелетия.

Эта идеология религиозная. Она основана на мифе о первородном грехе, переиначив который, она каждого белого человека делает грешником. Как и все иконоборцы, будь то пуритане или ваххабиты, сторонники этой идеологии уничтожают «нечистые» памятники тем, кто грешен, начиная с генералов, воевавших на стоне Юга.

Одна ложь порождает другую. На самом деле воевавшие на стороне Юга защищали не рабство (они его отменили ещё до окончания Гражданской войны), а право каждого штата иметь собственную таможню.

Защитники «Проекта 1619» действуют так, словно намерены убедить всех в том, что люди ответственны не за те грехи, что они совершают, а за те, что были совершены предыдущими поколениями.

Губернатор Кевин Ститт ведёт борьбу против институционализации расизма администрацией Байдена.

Институционализация расизма Джо Байденом

Когда министр образования в администрации Байдена начал продвигать изучение «Проекта 1619» в начальных и средних школах, по всей стране начались массовые протесты.

Наиболее примечательной стала реакция в штате Оклахома. Местный Конгресс принял закон, который сразу же был подписан губернатором Кевином Ститтом. Последний по национальности принадлежит к индейскому народу чероки, а по убеждениям он джексонец, как и Дональд Трамп [4]. Этот закон HB 1775 (вы можете его загрузить по нижеприведённой ссылке) запрещает кому-либо распространять следующие восемь положений:



1. Любая раса или пол считает себя выше другой расы или пола.

2. Любой индивид в силу своей расы или пола, сознательно или бессознательно, является по сути расистом, сексистом или угнетателем.

3. Любое лицо или группа лиц могут быть подвергнуты дискриминации или испытывать неприятности в обращении в силу своей расовой принадлежности или пола.

4. Представители одной расы или одного пола не могут и не должны вести себя по отношению к другим людям без учёта их расы или пола.

5. Духовный облик индивида определяется его расой или полом.

6. Индивид в силу своей расы или пола несёт ответственность за деяния, совершённые в прошлом другими представителями той же расы или того же пола.

7. Индивид должен испытывать дискомфорт, вину, тревогу или любую другую форму психологической подавленности в силу своей расы или пола.

8. Власть должна принадлежать особым людям, способным на упорную работу согласно своей расовой принадлежности и полу или имеющим черты, выработанные одной расой для управления другой расой.

Закон, запрещающий преподавать все или частично эти восемь пунктов в школах штата Оклахома, был принят всеми республиканскими парламентариями. Ни один из демократов за него не голосовал.

Мы должны сознавать последствия «Проекта 1619», поддерживаемого Демократической партией и администрацией Джо Байдена. Он несёт в себе угрозу для всего человечества.