Le forze armate ucraine parteciperanno all’esercitazione NATO Defender Europe 2022.

Gli Stati Uniti si erano impegnati a non consentire l’adesione NATO alle ex repubbliche sovietiche, ma soltanto ai Paesi ex membri del Patto di Varsavia esterni all’URSS. Per questo motivo hanno bloccato l’adesione dell’Ucraina all’Alleanza Atlantica.

Quest’esercitazione ha lo scopo di verificare e migliorare l’interoperabilità tra le forze armate della NATO e quelle degli altri alleati degli USA.

La Russia considera l’adesione dell’Ucraina alla NATO una linea rossa da non superare.