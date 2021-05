El general Charles Q. Brown, quien podría pasar a ser el próximo jefe del Estado Mayor Conjunto ‎‎–puesto que actualmente ocupa el general Mark Milley– declaró oficialmente, el 7 de mayo ‎de 2021, que la fuerza aérea de Estados Unidos ha perdido su ventaja tecnológica. ‎

En una audiencia ante la Comisión de la Cámara de Representantes a cargo del Presupuesto ‎‎(House Committee on Appropriations), el general Brown (ver foto) subrayó en particular que los ‎sistemas ISR (Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento) de la US Air Force no se han ‎modernizado en más de 20 años. ‎

Observó además que China y Rusia han estudiado las guerras que Estados Unidos ha librado ‎desde el 11 de septiembre de 2001 y que han llegado a la conclusión de que el papel de la ‎ciudadanía es tan importante como el de los militares. ‎

El general Brown precisó que si estallara hoy una gran guerra, la victoria de Estados Unidos ‎no estaría garantizada. ‎

El general Charles Q. Brown ya había emitido una alerta en ese sentido hace 5 años [1].‎