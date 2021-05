Brown erklärte, dass die US Air Force nach und nach ihren technologischen Vorsprung verloren habe. Er wies insbesondere darauf hin, dass die ISR-Systeme (Geheimdienst, Überwachung and Erkennung) seit mehr als 20 Jahren nicht mehr modernisiert worden seien.

Der Haushaltsausschuss des Repräsentantenhauses (House Committee on Appropriations) hat am 7. Mai 2021 den Stabschef der Luftwaffe, General Charles Q. Brown (der als Nachfolger von General Mark Milley der nächste Vorsitzende des Generalstabschefs werden könnte) angehört.

