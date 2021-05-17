7 Mayıs 2021’de ABD Hava Kuvvetleri Komutanı General Charles Q. Brown (General Mark Milley’in yerine genelkurmay başkanı olması muhtemel) Temsilciler Meclisi Bütçe Komisyonuna (House Committee on Appropriations) ifade verdi.

Brown, ABD Hava Kuvvetlerinin zamanla teknolojik liderliğini kaybettiğini açıkladı. Özellikle İSR (İstihbarat, Gözetleme ve Keşif) sistemlerinin 20 yıldan fazla bir süredir modernize edilmediğine dikkat çekti.

Çin ve Rusya’nın 11 Eylül’den beri ABD’nin yürüttüğü savaşları incelediklerini belirterek, vatandaşların rolünün askerlerin rolü kadar önemli olduğu sonucuna vardı.

Daha da önemlisi, bugün büyük bir savaş olması durumunda ABD’nin onu kazanacağından emin olamayacağını belirtti.

General Charles Q. Brown bundan beş yıl önce de bu konuda alarm sinyalleri vermişti [1].