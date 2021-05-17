Kıbrıs Sayıştayı’na göre, Avrupa Sağlık Komiseri Stélla Kyriakídou, eşi Kyriakos Kyriakídou’nun Maralo Ltd. şirketi adına ait bir banka hesabına yapılan çeşitli ödemelerin nedenini açıklayamadı.

Bayan Kyriakídou mal beyanında, kocasının Maralo Ltd.’nin genel müdürü olduğunu belirtmemişti.

Kyriakídou ailesinin bankacılık işlemlerini « Siyaseten halkın gözü önünde olan kişiler » (PEP) yönetmeliği kapsamında inceleyen Kıbrıs Sayıştayı’na göre, gerekçelendirilemeyen tutar 4 milyon Euro civarında.

Avrupa Komiseri Kyriakídou, Kovid karşıtı aşılarının satın alınmasına yönelik müzakerelerde merkezi bir rol oynadı. Aslında, Avrupa Konseyi devlet ve hükümet başkanları, bu görev anlaşmalarda öngörülmemiş olmasına karşın, kendisine bu aşıları kendi devletleri adına toplu olarak satın almakla görevlendirmişlerdi.

Kimse ilgili tutarlara itiraz etmemiş olsa da, Komiser Kyriakídou imzalanan sözleşmelerde gizli olduğunu düşündüğü birçok maddeyi gizledi. İngiliz-İsveç şirketi AstraZeneca, tuhaf bir şekilde teslimat programına tabi tutulmadı.

Macar gazeteci Miklós Ómolnár’a (V4NA) göre, Bayan Kyriakídou, tüm kanser tedavi merkezleri kamulaştırıldığında zaten Kıbrıs’taki büyük bir yolsuzluk olayının merkezindeydi.

Avrupa Milletvekili Alman Sven Giegold (Birlik 90 /Yeşiller) Avrupa Komisyonu’ndan konuyla ilgili açıklama talep etti