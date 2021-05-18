Иран защищает Израиль со времён императора Сируса, который освободил евреев от Вавилона. Исламская республика на словах осуждает Израиль, но никогда с ним не воевала.

День Иерусалима

7 мая 2021 г., четвёртую пятницу Рамадана, весь мир отмечал как День Иерусалима, учреждённый имамом Рухоллой Хомейни. Его преемник Али Хоменеи выступил с речью, предложив поставить вопрос по Иерусалиму (третье святое место по исламу) в центр международных отношений. По его мнению, этот вопрос является центральным для исламского мира [1].

Иран признаёт массовые убийства евреев в Европе нацистами, но считает, что европейцы создали Израиль для того, чтобы избавиться от выживших евреев (что неверно, о чём свидетельствует дело об их Исходе), поселив их на земли, которые им не принадлежали, и переложив бремя своих преступлений на палестинцев. Тем самым европейцы показали, что Права человека для них почти ничего не значат. И капиталисты, и коммунисты показали своё истинное лицо. А Иран никогда не признавал Израиль, ни в эпоху шаха Резы Пехлеви, ни после провозглашения Исламской Республики. И аятолла Али Хоменеи в своих проповедях всегда заявлял о том, что Израиль исчезнет до 2040 г., но не из-за Ирана, а из-за «своего собственного высокомерия».

Г-н Хаменеи заявил, что Израиль падёт после того, как исламские народы объединятся. Он почтил память тех, кто жертвует своими жизнями за это дело, то есть Братьев-мусульман и преданных ему шиитов, начиная от Ахмеда Ясида и генерала Кассема Солеймани. А «сделку века» и «Соглашения Авраама», заключённые при посредничестве президента Трампа, и нормализацию отношений между мусульманскими странами и Израилем осудил. В заключение, Лидер напомнил о своём предложении в ООН организовать референдум для всех жителей Палестины, независимо от их религии, и всех палестинских беженцев, находящихся до сих пор на чужбине (включая Латинскую Америку, Австралию и т.д.) с тем, чтобы они смогли определить своё будущее.

Решения Верховного суда Израиля являются политическими.

Выселение палестинцев из района Шейх-Джаррах восточного Иерусалима

Во время праздника Рамадан и особенно после выступления аятоллы Али Хаменеи в Иерусалиме начались волнения в связи с выселением четырёх семей из района Шейх-Джаррах [2]. После 1948 г. Израиль вытесняет из Иерусалима палестинцев в силу закона об Османской оккупации, который использовался британцами, а в настоящее время применяется и действующей властью. Подобные меры направлены на то, чтобы поселить всех палестинцев в небольшом районе Иерусалима Кфар-Аккаб, который отделён от остальной части города бетонной стеной. Но в случае упомянутых четырёх семей суды используют израильский закон, который нарушает соглашение, заключённое 65 лет назад между Иорданией, которая в то время управляла этой частью города, и ООН.

Нет никаких сомнений в том, какие решения будут приняты израильским «Правосудием», которое в 1967 г. в нарушение резолюции ООН объявило Иерусалим своей «вечной и неделимой столицей».

С пятницы вечером 7 мая на эспланаде мечетей, называемой в Израиле Храмовой горой, начались столкновения. Они были более жестокие, чем в 2017 г. В субботу так же имели место столкновения на Южном берегу реки Иордан (находится под контролем ООП) и на границе сектора Газа (находится пол контролем Братьев-мусульман из движения ХАМАС). С помощью слезоточивого газа и резиновых пуль ЦАХАЛ удалось разогнать собравшиеся толпы. А когда в сторону Израиля посыпались ракеты и стали запускать зажигательные шары, ЦАХАЛ в ответ уничтожил военный пост Братьев-мусульман на юге сектора Газа. ХАМАС после этого призвал палестинцев занять эспланаду до оконяания Рамадана, то есть до 13 мая.

Верховный суд Израиля перенёс на неопределённый срок назначенное на понедельник 10 мая заседание по выселению четырёх палестинских семей из района Шейх-Джаррах. Папа Франсуа в своём обращении призвал покончить с насилиями в Иерусалиме: «Насилие порождает только насилие» - заявил он. Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет, Иран, Иордания, марокко, Пакистан, Судан, Тунис, Турция осудили действия Израиля и призвали к деэскалации. В итоге, Россия, ЕС, США и ООН опубликовали заявление, в котором выражают серьёзную озабоченность по поводу возможного выселения палестинских семей из мест, в которых они проживали на протяжении нескольких поколений, и осудили односторонние действия, которые ведут лишь к эскалации и без того напряжённой обстановки» [3].

В своём обращении на канале Аль-Акса Исмаил Хания заявил, что ХАМАС будет совершать атаки на Израиль до тех пор, пока тот не прекратит отторгать у палестинцев их территории.

К вооружённому конфликту

Неожиданно события стали напоминать войну. Начиная с понедельника вечером 10 мая Хамас принялся обстреливать ракетами Израиль, а ЦАХАЛ в ответ, используя самолёты и вертолёты, стал наносить воздушные удары по Газе, что по числу жертв в 10 раз больше.

Все палестинские вооружённые формирования быстро вступили в войну, за исключением Палестинской администрации, которая подавила массовые выступления на Западном берегу реки Иордан.

У палестинцев нет ни демократии, ни Республики. И никто не знает, что у них на уме. На протяжении 15 лет не было никаких выборов. Те, что намечали провести в мае, были Палестинской администрацией отменены после того, как Израиль воспротивился тому, чтобы они состоялись и в Восточном Иерусалиме.

Во вторник 11 мая лидер Хамаса Исмаил Хания выступая по телевидению, связал вопрос по Иерусалиму с вопросом о Газе. Он представил Аль-Кудс (Иерусалим) сердцем палестинской нации. Он осудил высылки из Шейх-Джарраха, но особое внимание обратил на столкновения на Храмовой горе, которые он представил как нападение евреев на мечеть Аль-Акса. Но это не так: израильская полиция зашла в мечеть и использовала там слезоточивый газ, потому что преследовала манифестантов, которые на законном основании протестовали против выселения палестинцев из Шейх-Джарраха. Эти слова возмутили израильтян. Хамас теперь позиционирует себя не в качестве противника, а всего лишь как силу, способную положить конец отторжению палестинских территорий.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган последнее время осуждает отторжение Израилем палестинских территорий. Не исключено, что его выступление с намерением преподать урок Израилю было инспирировано Пентагоном. Тем самым он хотел спасти Турцию и отвести гнев США от израильских властей.

Это война

Во вторник вечером ЦАХАЛ снёс 12-этажную башню Аль-Цурук в центре Газы, используя проникающие бомбы. В башне, кроме прочего, располагался телеканал Хамаса Аль-Акса. Это был ответ Израиля на выступление Хания. Хамас, поддерживаемый Турцией и Катаром, и Исламский джихад, поддерживаемый Ираном, ответил градом ракет на Тель-Авив, Ашдод, Ашкелон и подступы к Иеруслиму.

Умышленное разрушение телеканала квалифицируется как военное преступление. Поэтому потребовалось обращение в Международный уголовный суд, который заявил о своей компетенции по военным преступлениям на территории Палестины.

В режиме телеконференции два раза собирался Совет безопасности ООН. Соединённые Штаты на этом этапе возражали против любой официальной декларации, уверяя, что выселения палестинских семей в Восточном Иерусалиме является внутренним делом Израиля, хотя другие члены Совета с этим не согласны.

Арабская лига подтвердила, что это дело не имеет никакого отношения к спорам о недвижимости, и что те, у кого хорошая память, не ошибаются.

Россия потребовала немедленную встречу в ООН с ЕС и США.

Четыре страны Франция, Эстония, Ирландия и Норвегия после не высказывания позиции Советом безопасности потребовали от Израиля прекратить свои действия по колонизации, уничтожению и выселению людей, включая действия в Восточном Иерусалиме.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган, снабжающий Хамас оружием, осудил бездействие Совета безопасности и призвал «дать урок Израилю».

Впервые произошли столкновения в городах со смешанным населением (мусульмане, христиане и евреи), в частности в рабочем районе Лода, где вооружённые израильские евреи линчевали молодого отца мусульманской семьи. Президент Реувен Ривлин осудил этот антимусульманский «погром». Премьер-министр Беньямин Нетаньяху после осуждения этого преступления объявил в Лоде чрезвычайное положение. Во время похорон жертвы в 18 городах со смешанным населением имели место акты неповиновения. Некоторые теперь говорят не о войне между израильтянами и палестинцами, а о гражданской войне между евреями и инаковерующими.

Соединённые Штаты усилили контакты с Израилем и призвали к снижению эскалации. Напрасно. Вашингтон, стараясь после избрания близкого к нему президента и подписания нового соглашения по ядерной программе и стремления восстановить официальные отношения с Ираном вопреки мнению Тель-Авива, не станет теперь оказывать давление на Израиль. Однако надеясь получить выигрыш хотя бы во времени, Соединённые Штаты отказываются от третьей встречи в Совете безопасности. В этом месяце председателем Совета стал Китай и, согласно регламенту, он может организовать очное заседание, однако Пекин этим правом не воспользовался.

Прямая трансляция линчевания израильскими евреями израильского мусульманина в Лоде.

Анализ конфликта

Все независимые наблюдатели сходятся в том, что израильская политика колонизации, уничтожения и выселения палестинцев нарушает международное право и резолюции ООН. По факту, речь идёт о территориальном завоевании, но не военным путём, а путём использования порочного законодательства.

Беньямин Нетаньяху, сын секретаря основателя ревизионистской партии Владимира Жаботинского, воплощает собой проект Великого Израиля от Нила до Евфрата. Он поборник еврейского супрематизма. Таких как он в стране не так много, но он всё-таки Премьер-министр.

Так же все сходятся во мнении, что хаотичная стрельба по населённым пунктам является военным преступлением против гражданского населения.

ХАМАС, в отличие от ФАТХ, выступает не против колонизации Палестины, а лишь против того, что мусульманскими землями управляют евреи. Он отстаивает мусульманский супрематизм. Эта палестинская ветвь Братьев-мусульман (о чём совсем недавно можно было судить по его флагу) была создана шейхом Ахмедом при поддержке Израиля с целью ослабить ФАТХ Ясера Арафата.

Поскольку Ликуд и ХАМАС исповедуют устаревшие идеологии и имеют преступное прошлое, то никаких перспектив на мирное сосуществование ни у тех, ни у других нет.

Все страны – члены ООН, кроме Израиля, признают «неотъемлемое право» палестинцев не на то, чтобы им вернули их дома, из которых они были изгнаны в 1948 г., а на то, что они могут вернуться на свои земли как полноправные граждане. Они выступают против решения «двух государств» которое Запад поддержал в 2007 г. Продолжая поддерживать это решение, Запад несёт ответственность за увековечение этого конфликта.

Сегодняшние столкновения происходят на территории бывшей Палестины, то есть на территории Палестины и Израиля. Но мы не должны забывать о том, что в прошлом руководители Палестины отказались от требований жить на свой земле и пытались уйти в Иорданию («Чёрный сентябрь»), а затем в Ливан («Гражданская война»). При этом они шли на преступления и дискредитировали себя.

Единственным выходом из конфликта является двунациональное государство, как это было предусмотрено ООН после Второй мировой войны. Последнее положило бы конец израильскому апартеиду, о чём писал 15 лет назад президент США Джимми Картер [4], и гарантировало бы палестинцам право на возвращение. Конечно, если среди палестинцев и израильтян не найдутся те, кому захочется поиграть во Фредерика де Клерка и Нельсона Манделу. Однако столкновения, которые разворачиваются в городах Израиля со смешанным населением, делают это решение всё более и более трудным.

Полковник Ральф Петерс, опубликовавший в 2005 г. эту карту, писал 12 сентября 2001 г.: «Разве мирное решение конфликта на Ближнем Востоке выгодно США? Израиль, который больше не зависит от Соединённых Штатов, может демонстрировать свою вызывающую беспокойство независимость» (Parameters, n°31).

Гипотеза, проясняющая происходящие события

Трудно поверить в то, что столкновения между коммунами обусловлены всего лишь причудами времени. Израильтяне и палестинцы стремятся жить в мире, по крайней мере те, кто не состоит ни в Ликуде, ни в ХАМАС. Поэтому я выдвигаю в отношении региона, который американские стратеги называют «Большим Средним Востоком», следующую гипотезу.

Инцидент, произошедший 14 мая в Яффе, когда налётчики забросали коктейлем Молотова арабский дом, порождает много вопросов. Он вызвал в этом городе целую сотню антиеврейских выступлений, а они, в свою очередь, побудили антиарабские. Однако, по сообщениям полиции, виной всему являются не еврейские экстремисты, а два араба. Непонятно, то ли это были какие-то идиоты, по ошибке напавшие на своих, то ли это были наёмники, совершившие налёт под ложным флагом.

Начиная с 11 сентября 2001 г. (исключая президентство Трампа) Пентагон использует доктрину Рамсфельда-Цебровски. Речь идёт об использовании Вооружённых сил США в интересах финансового капитала и глобализации торговли. Вначале Генштаб США поставил свой целью разрушение государственных структур в этом регионе, исключая Израиль, Ливан и Иорданию, с тем, чтобы транснациональные концерны могли эксплуатировать природные ресурсы региона, не встречая политических препятствий. Подобные разрушения мы можем наблюдать в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и Йемене. Все войны в регионе ранее преподносились нам как «революции», но ни одна из них таковой не была. Будь они таковыми, они закончились бы через несколько недель, но они сих пор продолжаются. Это «войны без конца». Теперь они нам их преподносят как «гражданские войны». Вот уже на протяжении двух лет тот же самый процесс идёт в Ливане, но на этот раз без участия военных. То есть карта американского штаба, опубликованная в 2005 г., позднее была скорректирована. Поэтому законно предположить, что эта чума теперь распространяется и на Израиль.

Согласно адмиралу Артуру Цебровски главной трудностью реализации доктрины является локализация пожара. Поэтому он очертил регион «Большого Ближнего Востока» основываясь не на его ресурсах, а на культуре народов, населяющих регион. Разве можно было после этого подрывать все государства региона вне зависимости от того, являются ли их правительства дружественными или враждебными, и не затрагивая Палестину в её прежних границах?

Данная гипотеза может существовать в двух вариантах. В первом варианте Израиль, движимый бурными страстями, сам себя уничтожает, а во втором, эту работу делает Пентагон. Как бы то ни было, если в ближайшие месяцы эта гипотеза подтвердится, то происходящие сегодня события изменят природу конфликта, и он будет продолжаться до бесконечности.

Пентагон противодействовал внешней политике президента Трампа. Генералы кичились тем, что обманывали его и сорвали вывод войск из Сирии. Они не согласились с тем, что эта страна освободится от их влияния и перейдёт под защиту России. Они распространили доктрину Рамсфельда-Цебровски на Ливан вопреки мнению президента Трампа. Они использовали в этой стране внутренние противоречия и не прибегали к открытому использованию вооружённой силы. В США Демократическая партия под влиянием группы парламентариев в составе Рашиды Тлаиб, Ильхана Омара, Кори Буша, Аянны Прессли и Алексанрия Окасио-Кортес совершает антиизраильский вираж. А Пентагон, который, начиная с 2001 г. считает Израиль слишком независимым союзником, вероятнее всего будет мстить ему разрушением.

В течение нескольких дней и, странным образом, после израильских бомбардировок офиса агентства Associated Press в Газе американские СМИ из произраильских превратились в пропалестинские. Тут есть над чем подумать.