O governo israelita (israelense-br) justificou o bombardeamento do prédio que abrigava o canal de televisão Al-Aqsa pelo facto deste pertencer ao Hamas, organização classificada como terrorista.

Ele justificou o bombardeamento do imóvel que abrigava os estúdios do canal catariano Al-Jazeera e da agência de notícias norte-americana Associated Press (AP) garantindo que era também a sede da Inteligência Militar do Hamas. Quando a AP declarou que não tinha conhecimento disso, o governo israelita acusou-a de fazer mal o seu trabalho e ignorar quem eram os seus vizinhos.

Israel recusa fornecer provas da presença da Inteligência Militar do Hamas nesse prédio.

A destruição intencional dos média (mídia-br) é um crime de guerra.