Dem israelske regjeringen rettferdiggjorde bombingen av huset som huset Palestinian Al-Aqsa televisjonskanal fordi den tilhører Hamas, som er klassifisert som en terrorist-organisasjon.

Videre rettferdiggjorde de bombingen av kontorbygningen som inneholder studio til den Qatar-baserte Al-Jazeera kanalen og USAs nyhetsbyrået Assosiated Press (AP). Israelerne påstår at huset også tjente som hovedkvarter til den militære etterretningen til Hamas.

Da AP sa at de ikke var klare over dette, svarte den israelske regjeringen at de må ha gjort en dårlig jobb dersom de ikke visste hvem naboene deres var.

Israel nekter å komme med bevis på at Hamas sin militære etterretning også holdt til i bygningen.

Det påståtte angrepet og ødeleggelsen av media-senteret blir regnet som en krigsforbrytelse.