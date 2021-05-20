ABD’nin İstihkam Komutanı Brian Trzaska, ABD Ordusu tarafından İsrail’de inşa edilen yeni F-35 hangarlarının devir teslim töreninde (20 Mart 2021).

Gazze’nin bombalanmasının başladığını duyuran İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Zilberman, « harekata F-35 Adir’ler de dahil olmak üzere 80 savaş uçağının katıldığını » belirtti. Bu, üretimine İtalya’nın da ikinci seviye ortak olarak katıldığı ABD’li Lockheed Martin şirketinin beşinci nesil avcı uçağı için resmi ateş vaftizidir.

ABD’den bugüne kadar 27 adet F-35 almış olan İsrail, geçen Şubat ayında 50 değil 75 adet daha satın almaya karar verdi. Bu amaçla, hükümet 9 milyar doların üzerinde bir ödenek tahsisi kararı verdi: bunun 7’si ABD tarafından İsrail’e hibe olarak verilen 28 milyarlık bedava askeri « yardım »dan, 2’si ise ABD’li Citibank tarafından kredi olarak kullandırıldı. İsrailli F-35 pilotları ABD Air Force tarafından Arizona ve İsrail’de eğitilirken, İsrail’deki US Army’ye bağlı İstihkam birimleri, F-35’ler için hem karadaki savaş uçaklarının daha fazla korunmasına, hem de saldırıya geçtiklerinde hızlı kalkışlarına uygun olan özel olarak güçlendirilmiş hangarlar inşa ediyorlar. Aynı zamanda İsrail silah sanayi (İsrael Aerospace ve Elbit Systems), Lockheed Martin ile yakın işbirliği içinde, Adir (Güçlü) olarak yeniden adlandırılan savaş uçağının gücünü arttırıyorlar: özellikle de düşman savunmasına nüfuz etme kabiliyeti ve neredeyse iki katına çıkan menzili açısından. Gerçi Gazze’yi vurmak için kuşkusuz bu kabiliyetlere gerek yoktur. Öyleyse Filistinlilere karşı neden en gelişmiş beşinci nesil avcı uçakları kullanılıyor? Çünkü bu, Gazze’deki evleri atış poligonu olarak kullanarak, F-35’leri ve pilotları gerçek savaş ortamında test etmeye yaramaktadır. Hedef alınan evlerde topyekun ailelerin olması önemli değildir.

USA’nın İsrail’e sağladığı yüzlerce avcı-bombardıman uçağına ek olarak gelen F-35 A savaş uçaklarının, özellikle ABD’nin ürettiği yeni B61-12 bombası ile nükleer saldırı gerçekleştirmek üzere kullanılması planlanıyor. ABD’nin bu uçakları yakın zaman içerisinde İtalya ve başka Avrupa ülkelerinde konuşlandırmanın dışında, Orta Doğu’daki tek nükleer güç olan İsrail’e ayrıca 100 ila 400 nükleer silah arasında olduğu tahmin edilen de bir cephane de sağlayacaktır. İsrail, F-35’lerin menzilini ikiye katlamasının ve F-35’lere havada ikmal için ABD’den 8 adet Boeing Pegasus tanker uçağı almasının nedeni, İran’a karşı nükleer de dahil olmak üzere bir saldırı başlatmaya hazırlanıyor olmasıdır. İsrail nükleer kuvvetleri, üye olmamakla birlikte Brüksel’deki NATO karargahında bulunan daimi bir misyonla İttifakla bütünleşmiş bir ülke olan İsrail ile « Bireysel İşbirliği Programı » kapsamında, NATO elektronik sistemine entegre edilmiştir. Aynı çerçevede, Almanya İsrail’e nükleer füzeleri fırlatmak üzere modifiye edilmiş olan 6 adet Dolphin tipi denizaltı sağladı (2012’de Der Spiegel tarafından belgelendiği gibi).

İtalya’nın İsrail ile olan askeri işbirliği, Cumhuriyet kanunu haline getirildi (17 Mayıs 2005 gün ve 94 sayılı yasa). Yasa, iki taraf arasında, « Güvenlik Anlaşmasına » tabi oldukları için gizli kalan faaliyetler de dahil olmak üzere, silahlı kuvvetlerde veya silah sanayisinde çok yönlü işbirliğini öngörmektedir. İsrail, İtalya’ya uzak savaş sahnelerinde askeri operasyonlar için çok yüksek çözünürlüklü görüntüler ileten Opsat-3000 uydusunu sağladı. Uydu, iki ülke arasında giderek artan yakın işbirliğinin kanıtı olarak İtalya’daki üç merkeze ve aynı zamanda İsrail’deki dördüncü bir merkeze bağlı olarak çalışmaktadır. İtalya, pilot eğitimi için İsrail’e 30 adet Leonardo şirketinin ürettiği Aermacchi uçağı tedarik etti. Artık ona yeni bir versiyon olan ve Leonardo’nun belirttiği gibi, aynı zamanda hem eğitim, hem de « 500 librelik serbest düşüş ve aynı anda vurulacak hedef sayısını arttırma yeteneğine sahip hassas mühimmat ile havadan karaya saldırı görevlerinde kullanılabilecek, M-346 FA (Fighter Attack) uçağını tedarik edebilir. Leonardo, avcı uçağının yeni versiyonunun ağır bombardıman uçaklarının « genellikle düşük verimli ve yüksek operasyonel maliyetli operasyonlarda kullanıldığı », « kentsel bölgelerdeki görevler » için özellikle uygun olduğuna dikkat çekmektedir. Bu uçak, « uçuş saati başına % 80’e varan oranda azaltılmış bir maliyetle » yürütülebilecek ve çok « verimli », yani daha da çok Filistinli öldürebilecek olan, İsrail’in gelecekteki Gazze bombardımanı için çok uygun olacaktır.