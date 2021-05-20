Savunma ve Anayurt Güvenliği Bakanlıkları konusunda herkesin kabul ettiği bir uzman olan gazeteci William Arkin, Newsweek internet sitesinde [1] uzun bir araştırma yayınladı. Araştırma, ABD Ordusu içinde 60.000 kişilik bir Gizli Özel Kuvvet yapılanmasının varlığını ortaya koyuyor.

Bu özel kuvvetler, Savunma bakanlığının organizasyon şemalarında yer almamakta, 120 farklı şirketten alt yükleniciler olarak görünmektedir. Herhangi bir zamanda, dünyanın herhangi bir yerinde, hatta Amerika Birleşik Devletleri’nde bile, üniforma veya sivil kıyafetlerle müdahale edebilirler.

Pentagon ajanları, biyometrik tanımlama sistemlerinden kolayca geçmek için yüzlerini ve parmak izlerini değiştirmek konusunda sofistike imkanlara sahiptir.

Cenevre Sözleşmesi, üniforması olmadan hareket eden veya kimliklerini gizleyen personele asker niteliğini tanımamaktadır.

« İmza Azaltma » olarak bilinen bu program 2013 yılında Kongre üyelerinin bilgisi dışında oluşturulmuştur.