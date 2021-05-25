Amerika Birleşik Devletleri’nde Florida Valisi Ron De Santis (Jacksoncu), uzun süre Kovid-19’a karşı sıhhi önlemler almayı reddetti. Ancak eleştiriler karşısında bunu yapmaya karar verdi. Bununla birlikte, Eylül 2020’de, etkilenmesine izin verdiği için vatandaşlarından özür diledi ve uyguladığı tüm önlemleri kaldırdı.

Onu Teksas Valisi Greg Abbott izledi. Sonuçta 22 eyalet sağlık önlemlerini kaldırdı.

Bu 22 eyaletin çoğu, bunun dışında federal sağlık kurallarına göre ayrımcılık yapan federal yönetimleri ve kamu kuruluşlarını cezalandıran yasaları da onayladı.

Yedi ay sonra istatistikler, bu eyaletlerde sokağa çıkma yasağı, sosyal mesafe ve maske takmaya devam eden eyaletlere göre halk sağlığının daha iyi durumda olduğunu gösteriyor. Aynı durum, İsveç’in Kovid karşıtı önlemlere karşı çıkması örneğinde de Avrupa’da da tespit edildi.

Bu sonuç yalnızca tarihsel bilgisi olmayan insanları şaşırtmaktadır. Viral salgınlar, bakteriyel salgınlardan farklı olarak, kendilerine karşı ne tür önlem alınırsa alınsın üç yıl içinde kendiliğinden kaybolur. Korumalı veya korumasız, kontrol edilemezler. Bu nedenle çabaların bakım ve fırsatçı bakteriyel hastalıklarla mücadeleye yoğunlaştırılması gerekmektedir.

Ancak bu sonuç bir iç politika sorunu oluşturmaktadır. Gerçekten de kısıtlayıcı özgürlük önlemlerine karşı çıkan eyaletlerin neredeyse tamamı Cumhuriyetçiler tarafından yönetiliyor. Başkan Biden’in federal talimatlarına uyan, demokratların yönettiği eyaletlerin neredeyse tamamı özgürlükleri sınırlama konusunda ısrar ediyorlar.