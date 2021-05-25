Filistinli ailelerin Şeyh Cerrah mahallesinden tahliyesi nedeniyle Kudüs’te protestocularla İsrail polisi arasında yaşanan çatışmalar, Nisan 2021 ortalarında başladı.

Hamas’ın İsrail’e füze atışı ve Netanyahu hükümetinin buna verdiği karşılık ancak 10 Mayıs’tan sonra başladı.

Biden yönetimi, 5 Mayıs’ta yani savaştan beş gün önce, İsrail’e 735 milyon dolar değerinde yüksek hassasiyetli bomba teslim edeceği konusunda Kongre’yi bilgilendirdi.

İsrail Ordusu, Hamas’ın ileri gelenlerinin evlerine ve kaçakçılık yapılan tünellere ek olarak, Gazze’deki tuzdan arındırma tesislerini ve elektrik santrallerini sistematik olarak imha etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik Konseyi’nin herhangi bir müdahalesine karşı çıktı. Ancak İsrail’in mühimmat stokları tükendikten sonra ateşkesi dayattılar. Stoklar yakında yerini Biden yönetimince yapılacak teslimatla yenilenecek.