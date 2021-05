Floridas republikanske guvernør Ron Dr Santis har lenge nektet å innføre sanitære tiltak mot Covid-19. Etter all kritikken ga han seg imidlertid.

Men i september 2020 ba han om unnskyldning til sine medborgere for at han hadde gitt etter for presset, og avlyste tiltakene han hadde pålagt innbyggerne.

Han ble etterfulgt av Texas-guvernør Greg Abbott. Og til syvende og sist var det 22 stater som lettet på anti-Covid-tiltakene.

De fleste av disse 22 statene stemte også for lover som straffet føderal administrasjon og offentlige selskaper som praktiserte diskriminering basert på føderale helsetiltak.

Etter syv måneder viste statistikken at folkehelsen sto bedre til i disse statene sammenlikne med de som hadde innført lockdown, sosial avstand og bruk av ansiktsmasker.

Det samme kunne kan se i Europa, der for eksempel Sverige nektet å innføre anti-Covid-tiltak.

Dette resultatet kan jo bare overraske folk som ikke kjenner til historien.

Virus-epidemier, som er forskjellige fra bakterielle epidemier, dør ut av seg selv i løpet av tre år, uansett hvilke tiltak som blir innført mot dem.

Med eller uten beskyttelse kan de ikke bli kontrollert.

Derfor er det nødvendig å konsentrere helsetiltak i kampen mot mulige bakterielle sykdommer.

Men resultatet reiser et hjemlig politisk problem. Nå er det jo slik at alle statene som har kommet best ut av dette alle er styrt av republikanere.

Samtidig er nesten alle demokratisk-styrte stater trofaste mot Bidens føderale restriksjoner, der de holder fast på sin restriktive frihet.