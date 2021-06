Il libro Red, White, and Black: Rescuing American History from Revisionists and Race Hustlers (Rosso, bianco e nero: salvare la storia americana dai revisionisti e dei razzisti) [1], sta sbancando negli Stati Uniti.

Una ventina di celebri docenti universitari neri critica la narrazione della storia degli Stati Uniti del New York Times (Project 1619) e del Partito Democratico.

Secondo questi universitari, è assurdo denunciare un «razzismo sistemico» negli Stati Uniti, quando l’intera storia del Paese è un processo d’integrazione. Sono invece gli pseudo anti-razzisti, fra i quali il presidente Biden, che dimostrano di essere razzisti falsificando la Storia.