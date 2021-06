18 Mayıs’ta yayınlanan, Red, White, and Black : Rescuing American History from Revisionists and Race Hustlers (Kırmızı, beyaz ve siyah: Amerikan tarihini revizyonist ve ırkçılardan korumak) [1], ABD’de büyük ilgi gördü.

Kitap, New York Times’ın ABD tarihine ilişkin anlatımın (Project 1619) ve bunun Demokrat Parti tarafından yeniden ele alınmasının, yirmi siyahi üniversite profesörünce eleştirisidir.

Bu akademisyenlere göre, tam tersine bu ülkenin tüm tarihi bir bütünleşme sürecinden ibaret iken, Amerika Birleşik Devletleri’nde « sistemik ırkçılığı » kınamak saçmadır. Tarihi tahrif ederek ırkçılıklarını ortaya koyanlar, Başkan Biden dahil, sözde ırkçılık karşıtlarıdır.