Danimarka basını, 30 Mayıs 2021’de Danimarka gizli servislerinin ABD adına Avrupalı liderlerini dinlemesi konusunu yeniden ele aldı. Alman basını ise Başbakan Angela Merkel’in telefonların dinlenmesini kınayarak onu izledi. Birçok hükümet « kaygılarını » dile getirdi.

Aslında bu olay bir kez daha önceki bölümleri unutturarak su yüzüne çıkıyor. Kurtuluştan bu yana, Birleşik Devletler, müttefik Avrupa devletlerinin liderlerini kesintisiz olarak dinledi. Değişen tek şey, bunu yapma yolu olmuştur.

1992’de, sırayı FE (Forsvarets Efterretningstjeneste) devraldı [Fotoğraf: FE’nin Sandagergård’daki dinleme tesisi]. Bugün bu konunun tartışılmasının nedeni, artık tesisin faal olmaması ve bir başka devlete devredilmiştir. Her zaman olduğu gibi, bütün bunların artık geçmişte kaldığı konusunda teminat verilecektir. Ama sistem başka bir şekilde devam edecektir.

Hükümetler bu durumu protesto edecek ama hiçbiri harekete geçmeyecektir. Bu tutum, siyasi liderler için Washington ile açıkça işbirliği yapmaktan ve ülkelerinin ihanetiyle yüzleşmekten daha az rahatsız edicidir.