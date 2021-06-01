29 Mayıs 2021’de Londra’da Parlamento önünde en az 50.000 kişi Kovid-19 salgını dolayısıyla oluşturulan tıbbi pasaporta karşı gösteri yaptı.

Katılımcılar, halk sağlığı bahanesiyle bireysel özgürlüklerin bu şekilde kısıtlanmasını reddediyorlar. Özgürlüğün bir değer olduğunu, insan sağlığının ise sadece bir varlık olduğunu yeniden ifade etmekteler.

İngiliz medyası, genellikle protestocularla alay etmek için bu olayı haber yaptı. Buna karşın, Avrupalı meslektaşları haberi ele almaktan kaçındı.