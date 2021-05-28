Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (И.В.Попов от Российской Федерации, С.Висконти от Франции, Э.Шэфер от США) выпустили сегодня следующее заявление:

«27 и 28 мая в Женеве сопредседатели провели консультации с Президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) П.Маурером и Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Ф.Гранди. Во встречах также участвовал Личный представитель Действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ А.Каспржик. Сопредседатели обращают внимание на сообщение о задержании 27 мая 6 армянских солдат и призывают освободить всех военнопленных и других удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех». Сопредседатели подчеркивают обязательство обращаться с удерживаемыми лицами в соответствии с международным гуманитарным правом. Сопредседатели настаивают на немедленном снятии сторонами всех ограничений на гуманитарный доступ в Нагорный Карабах и призывают стороны в полной мере выполнить обязательства, взятые на себя в соответствии с Заявлением о прекращении огня от 9 ноября.

Сопредседатели также с тревогой отмечают ряд недавних сообщений об инцидентах на недемаркированной армяно-азербайджанской границе. Использование угрозы применения силы для разрешения пограничных споров неприемлемо. Мы призываем обе стороны немедленно предпринять шаги, включая перемещение войск, для деэскалации ситуации и начать переговоры с целью делимитации и демаркации границы мирным путем. Сопредседатели готовы оказать содействие продвижению этого процесса.

Учитывая положения утвержденного ОБСЕ их мандата и надежды всех жителей региона на стабильное, мирное и процветающее будущее, сопредседатели еще раз призывают обе стороны возобновить взаимодействие под своей эгидой при первой возможности».