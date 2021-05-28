27 мая государственный департамент США уведомил МИД России о том, что в Вашингтоне принято решение не возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН). Своё деструктивное решение американская сторона, как и год назад, попыталась оправдать надуманными политизированными обвинениями в адрес России, не имеющими ничего общего с действительностью.

Этот шаг Вашингтона вновь продемонстрировал пренебрежение не только к европейской безопасности, но и к интересам собственных союзников, которые просили пересмотреть решение, принятое администрацией Д.Трампа.

К сожалению, слова и дела в Вашингтоне вновь расходятся. Это относится к транспарентности в военной области, укреплять которую американцы призывают других, но при этом закрывают свою территорию от наблюдения.

Убеждены, что США совершили ещё одну грубую политическую ошибку. Они упустили шанс на разумной основе внести позитивный вклад в задачу укрепления безопасности Европы. Не укрепится, в конечном счёте, и их собственная безопасность.

Россия на протяжении длительного времени делала всё возможное для сохранения ДОН. Мы были терпеливы и дали администрации США возможность пересмотреть ранее принятое близорукое решение. Однако этого не произошло.

Отказ США возвращаться в ДОН подтверждает полную обоснованность принятого Президентом Российской Федерации решения о запуске внутригосударственных процедур по выходу нашей страны из Договора. Их осуществление продолжается – ранее принятый Государственной Думой закон о денонсации ДОН будет 31 мая рассмотрен Комитетом по международным делам Совета Федерации, а 2 июня – на пленарном заседании этой палаты Федерального Собрания. Затем документ поступит на подпись Президенту России.

Вся полнота ответственности за развал ДОН лежит на США.